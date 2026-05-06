«Ganamos otra vez»: el descargo de Thelma Fardin tras la condena firme a Juan Darthés por la Justicia de Brasil

La batalla judicial que marcó un antes y un después en la sociedad argentina llegó a su última instancia. Tras la ratificación de la condena a Juan Darthés en Brasil, Thelma Fardin compartió su alivio y emoción a través de un video en sus redes sociales.

Con el fallo firme, el actor deberá cumplir seis años de prisión en régimen semiabierto, una sentencia que para la actriz representa el triunfo definitivo de la verdad sobre la impunidad.

En un clip que ya supera los 40 mil apoyos, Fardin recopiló imágenes inéditas de los ocho años que duró el proceso iniciado por el abuso ocurrido en 2009.

El video cierra con un mensaje crudo y actual, grabado desde la intimidad de su hogar tras conocer la noticia: «Nosotras ganamos muchas veces (…) y esta vez le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil. En este juicio que fue eterno, solo me sale agradecer».

El fin del «traje de guerrera» de Thelma Fardin

Para la actriz, la confirmación de la justicia brasileña de que los hechos fueron plenamente probados permite, finalmente, un descanso personal. En su publicación, Fardin destacó el apoyo colectivo que recibió desde su denuncia en 2018 y dedicó palabras especiales a su madre y a su pareja, el actor Nicolás Riera.

«Gracias por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar», escribió conmovida, resaltando que la sanación fue mutua con cada persona que se le acercó en la calle durante este tiempo.

Con este fallo, la justicia de Brasil determinó que no hay más instancias de discusión: Darthés deberá pernoctar en prisión, pudiendo salir solo durante el día, cerrando así el capítulo judicial más emblemático del espectáculo argentino.