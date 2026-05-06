Muebles de diseño y dólares «cash»: el hijo de una de las acreedoras de Manuel Adorni ya declara en Comodoro Py

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó esta miércoles 6 de mayo un testimonio central. Leandro Miano ingresó a los tribunales de Comodoro Py a las 8:45 para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita. Miano es el hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que el jefe de Gabinete les debe 200.000 dólares por su vivienda de la calle Miró.

Además de su vínculo familiar, Miano es socio de Pablo Martín Feijoo —el amigo de Adorni que gestionó la venta— en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group. Al citarlo, la Justicia le ordenó presentarse con su teléfono celular y toda la documentación (facturas y tickets) relacionada con el pago de expensas y las refacciones del inmueble.

Detalles sobre el patrimonio de Manuel Adorni: muebles de diseño y deudas en dólares ante la Justicia

La declaración de Miano coincide con una novedad aportada por el contratista Matías Tabar, quien reveló que también participó de las refacciones en el departamento de Caballito. Según el constructor:

Pedido directo: Adorni y su esposa, Bettina Angeletti , le solicitaron contactar al mismo carpintero que trabajó en su casa del country Indio Cuá .

Adorni y su esposa, , le solicitaron contactar al mismo carpintero que trabajó en su casa del country . Equipamiento VIP: Se encargaron muebles a medida como una mesa de comedor de madera y mármol, racks de TV, vajilleros y espejos, realizados entre fines de 2025 y principios de 2026.

Se encargaron muebles a medida como una mesa de comedor de madera y mármol, racks de TV, vajilleros y espejos, realizados entre fines de 2025 y principios de 2026. Pago en moneda extranjera: La modalidad de pago para estos bienes de lujo habría sido, nuevamente, en efectivo y en dólares.

Deudas «por afuera» y negocios sin ganancia: los detalles que se conocieron sobre la causa Adorni

El fiscal busca cruzar los datos de Miano con lo declarado previamente por su socio Feijoo, quien admitió bajo juramento que Adorni le debe 65.000 dólares no documentados por las obras en el departamento. Feijoo explicó que el dinero se recuperará «por afuera» cuando el funcionario venda otra propiedad.

Para los investigadores, resulta llamativo que los desarrolladores inmobiliarios le vendieran el semipiso a Adorni por 230.000 dólares (casi al costo), cuando el valor de mercado tras las mejoras ascendía a 345.000 dólares. La explicación de Feijoo ante la Justicia fue que le servía para «mostrarse cerrando negocios con gente importante», un argumento que Pollicita analizará a la luz de los ingresos formales del jefe de ministros.

Con información de Infobae.