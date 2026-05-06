Vuelve el tren que une la estepa con la cordillera: el TER retoma su recorrido en Río Negro

Hay recorridos que no figuran en las postales, pero sostienen la vida cotidiana. El Tren Expreso Rionegrino, conocido como TER, es uno de ellos. A partir del 2 de junio, este servicio volverá a circular por la Región Sur, reactivando una conexión esencial que atraviesa la estepa y enlaza pequeñas localidades con la ciudad cordillerana.

La formación, que había sido retirada para un proceso de mantenimiento integral, regresa tras una intervención técnica profunda realizada en los talleres de San Antonio Oeste. Los trabajos incluyeron la rectificación completa del motor diésel, la revisión de sistemas de seguridad, mejoras en la transmisión y el recambio de componentes estructurales clave, como los discos de ruedas, pensados para garantizar años de funcionamiento seguro.

El recorrido une Jacobacci con Bariloche, con paradas en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu. Además de un trayecto turístico, el TER cumple una función social decisiva: permite a los habitantes de la región viajar en el día para realizar trámites, consultas médicas o compras, y regresar a sus hogares sin depender de largas combinaciones o rutas complejas.

Con dos frecuencias semanales, martes y jueves, el tren partirá de Jacobacci a las 4 de la mañana y llegará a Bariloche antes del mediodía. Por la tarde, el regreso completa un circuito que, aunque breve en distancia, resulta vital en términos de integración territorial.

En un mapa donde muchas veces lo remoto queda lejos, el TER vuelve a trazar una línea concreta: la de un tren que no solo conecta destinos, sino también necesidades.

Tarifas del Tren Expreso Rionegrino: Pasajeros residentes y no residentes