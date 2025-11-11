Plazos de la causa Cuadernos

Dr. Hector Luis Manchini DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

ZAPALA

Que como se ha dicho «En la investigación criminal el tiempo que pasa es la verdad que huye» (del voto de los ministros doctores Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert en Fallos 322:360).

Así, en fecha 6/11/2025 comenzó el juicio de la causa denominada «Cuadernos» que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández.

En total son 87 imputados, de los cuales son 22 exfuncionarios y 65 empresarios, fijándose para su desarrollo un máximo de 2 días por semana, calculándose estimativamente que su duración será entre 400 a 500 días lo que viola la garantía constitucional del plazo razonable.

Así, lo entendió la Corte ya en el caso «Mattei» (29 de noviembre de 1968) donde puso de manifiesto el derecho del imputado a un juicio razonablemente rápido. Allí el Alto Tribunal refriéndose a las garantías de seguridad jurídica, justicia rápida, progresividad y preclusión afirmó que las mismas «…Obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona de liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal… debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo dieciocho de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado de obtener – luego de un juicio tramitado en legal forma – un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal»

La misma consideración es efectuada por el Procurador General de la Nación en la causa «Gerli/Barbará», (causa N° 1227, 19/10/2010), «El loable propósito de “afianzar la justicia” (preámbulo de la Constitución Nacional no autoriza a avasallar las garantías que la misma Constitución asegura a los habitantes de la Nación (art. 18)» (Fallos 316:365).

Por lo dicho el tribunal que entiende en la causa «Cuadernos» debe buscar la manera de tramitar el juicio en un plazo razonable contemplando el respeto estricto de las garantías constitucionales.

