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Polémica River-Belgrano

Carta de Lector

Por Carta de lector

Hugo Modesto Izurdiaga
DNI 11.604.534

Buenos Aires

Soy hincha de Racing Club de Avellaneda y, como espectador de fútbol, expreso mi opinión de manera imparcial y sin fanatismo alguno. En cuanto al partido jugado en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba), interpreto que “no fue penal”.

El brazo de Lautaro Rivero está pegado a su cuerpo y su mano en la cintura. El defensor recibe el impacto fuerte del balón desde una distancia muy corta (2 metros).

“Una mano no extendida no debería ser sancionable”. ¡Solo debe considerarse una acción involuntaria y accidental! Me gustan los torneos de la liga argentina, pero me disgusta cuando ocurren fallos arbitrales que alteran significativamente la esencia del juego. Pregunta: ¿La intervención del VAR es siempre justa e infalible?


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Futbol

Hugo Modesto Izurdiaga
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