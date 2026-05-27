En Viedma la Editorial Municipal reconoció el trabajo de escritores locales

La Editorial Municipal «El Mismo Río» reconoció los trabajos de los escritores locales Romina Calderón, Pablo Tagliani y Carlos Espinosa en el marco de la convocatoria anual 2026, una propuesta busca fomentar, reconocer, promover y difundir la producción literaria local.

La ceremonia se llevó a cabo en el edificio municipal, fue encabezada por el intendente Marcos Castro, acompañado por la directora de la Editorial Municipal, Cintia Úbeda y el jurado evaluó más de 20 trabajos entre poesías y cuentos de autores residentes en Viedma, Carmen de Patagones y el balneario El Cóndor.

En la categoría poesía el primer premio fue para el poemario «El barrio que me habita», presentado por Romina Calderón.

El jurado destacó la solidez poética de una obra que construye «un universo profundamente humano y sensible, donde el barrio se vuelve memoria, cuerpo, identidad y territorio afectivo» y remarcó «la autenticidad de una voz capaz de transformar escenas cotidianas y experiencias atravesadas por la dureza social en imágenes de gran potencia lírica».

En la categoría cuento, el primer premio fue otorgado a «Los casos del inspector Machuca y otros cuentos», de Pablo Tagliani, por la calidad de su escritura, la construcción lograda de sus relatos y la originalidad de su propuesta narrativa dentro del campo literario regional.

Una mención especial para Carlos Espinosa

El jurado otorgó una mención honorífica para publicación a «Secretos, mentiras, verdades y algunas nostalgias», del periodista y escritor Carlos Espinosa, destacando la potencia evocadora de sus relatos, profundamente ligados a la memoria, la oralidad y las pequeñas historias del sur argentino.

La directora de la editorial, señaló que «hubo mucho interés de gente de la comarca en participar de este concurso», y precisó que se presentaron 12 obras en poesía y 10 en cuento. Además, remarcó la importancia de la aparición de nuevas voces literarias: «Eso es fundamental y es lo que queremos» dijo.

Por su parte, el intendente Castro felicitó a quienes participaron del certamen y valoró el compromiso con la escritura. «Viedma tiene muy buenos escritores, pero también muy buenos lectores, y esa conjunción nos permite tener la calidad de escritores que tenemos. Ojalá sean cada vez más; nuestra ciudad tiene la autoridad suficiente como para decir que cuenta con grandes actores culturales», expresó.

Emocionada, Romina Calderón sostuvo que su primer libro «refleja no solo historias propias en el barrio, sino también las de mucha otra gente de Viedma».

A su turno, Tagliani agradeció la distinción y afirmó que «me siento muy honrado; creo que más que premiar al autor, se premia la constancia del autor».

Finalmente, Espinosa valoró la iniciativa y destacó que «estos ámbitos nos fortalecen».

«Nuevas voces» literarias

Desde la Editorial Municipal destacaron que «incorporar nuevas voces al campo literario local es ampliar la riqueza de nuestra identidad. Estos nuevos versos y narrativas nos posibilitan ver otras realidades, otros sueños, otras formas de ser. Es una forma de poner en valor lo diverso, de hacer que la Comarca crezca culturalmente, respire diversidad y se mire en un horizonte más amplio».

Se destacó que la municipalidad de Viedma ratificó su acompañamiento al desarrollo cultural local y al fortalecimiento de espacios que permiten visibilizar y proyectar la producción literaria de la Comarca.