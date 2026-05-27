Senillosa amplia la capacidad de su sistema eléctrico: «Está pensada en el desarrollo de lo que va a ser la localidad en el 2030»

La obra es parte de la agenda neuquina, que en el futuro "va a tener un millón de habitantes", según Figueroa. Foto: Gobierno de Neuquén

Este martes se inauguró la obra de ampliación de la capacidad de suministro eléctrico para Senillosa, con el fin de fortalecer el abastecimiento energético y acompañar el crecimiento de la demanda local durante los próximos 20 años. El acto fue encabezado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el intendente de Senillosa, Lucas Páez; y el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya.

La infraestructura demandó una inversión mayor a los 9 millones de dólares y beneficiará de manera directa a más de 4.500 usuarios residenciales, comerciales y productivos de Senillosa y Arroyito, permitiendo una mejora sustancial en la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

El presidente del EPEN, Mario Moya, explicó que la subestación representa una capacidad instalada de 10 MVA (megavoltio-amperio), que cuenta con la posibilidad de ampliarse a otros 10 MVA adicionales. «Tengamos en cuenta que el consumo actual de la localidad ronda los 4 MVA», detalló.

Añadió que el trabajo incluyó 20 kilómetros de línea de 33 kilovoltios que unen la subestación con Arroyito, además de mejorar el sistema de distribución dentro de Senillosa.

En su discurso, Figueroa aseguró que obras similares a la actual son importantes en relación al crecimiento poblacional que está atravesando Neuquén, que en el futuro «va a tener un millón de habitantes». En ese sentido, dijo que en 2030 se va a convertir en «una provincia distinta».

El gobernador también señaló un «retraso en infraestructura importante» en la provincia, y afirmó que desde el inicio de su gestión se abordó la problemática. «Falta, pero hemos avanzado mucho», comentó, esgrimiendo que Neuquén es «la provincia que más crece, en la cual más se produce, más se vende en los supermercados y más se ha disminuido la pobreza».

«Veníamos del transformador quemado de Centenario y de Los Chihuidos, un pueblo en el corazón de Vaca Muerta, sin luz las 24 horas», recordó, y destacó obras que el gobierno realizará próximamente, como la interconexión de Villa La Angostura y el cierre del Anillo Norte.

«Para nosotros fue muy importante poder solucionar lo del transformador de Centenario, con una inversión de más de 20 millones de dólares. Fue muy importante, desde lo simbólico también, poder llevar la provisión eléctrica a Los Chihuidos las 24 horas. También es importante lo que estamos haciendo en San Martín de los Andes, en Pío Protto», añadió.

«En un país que no inaugura hace años represas, en el próximo mes vamos a estar inaugurando la represa de Nahueve. Es otro pasito más que estamos dando para que le demos más seguridad a toda la provisión en el Norte neuquino. Fíjense qué obras importantes que estamos haciendo, y las estamos haciendo con una empresa provincial», concluyó.

Por su parte, el intendente de Senillosa, Lucas Páez, puntualizó el alcance del proyecto: «Es importante decir que esta obra tiene una capacidad máxima para abastecer 60.000 habitantes, no solamente los 22.000 actuales. Está pensada en el desarrollo de lo que va a ser el Senillosa del 2030″.

«No solamente viene a resolver la situación actual eléctrica, sino que estamos pensando en el desarrollo de nuestra ciudad y pensando en las generaciones que vienen», agregó.