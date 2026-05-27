Declararon emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y Mendoza: qué ayudas anunció el Gobierno

El Ministerio de Economía declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y 16 departamentos de Mendoza. Foto: archivo Juan Thomes.

El Gobierno nacional declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en Chubut, Santa Cruz y distintos departamentos de Mendoza por los efectos de la sequía, las heladas y el granizo. La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial mediante resoluciones firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según la normativa publicada por el Ministerio de Economía, los productores afectados deberán presentar certificados emitidos por las autoridades provinciales para acceder a beneficios fiscales y líneas de asistencia financiera previstas por la ley 26.509 de emergencia agropecuaria.

Sequía en Chubut y Santa Cruz: qué productores podrán acceder a beneficios

En la Resolución 746/2026, el Ejecutivo dispuso la emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para todas las explotaciones ganaderas de Chubut. La medida rige desde el 7 de enero de 2026 y tendrá vigencia hasta el 7 de enero de 2027.

“Determínase que el 7 de enero de 2027 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas”, señalaron las autoridades en el texto oficial publicado durante la madrugada de este miércoles.

La normativa también estableció que el Gobierno de Chubut deberá remitir el listado de productores afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Entre los beneficios previstos aparecen prórrogas impositivas y asistencia financiera mediante bancos y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En Santa Cruz, la Resolución 792/2026 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para explotaciones ganaderas afectadas por sequía y fuertes vientos. La medida tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027.

Mendoza: los departamentos alcanzados por heladas y granizo

La Resolución 765/2026 declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos mendocinos afectados por heladas y granizo. Para los cultivos dañados por heladas, el período abarca desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027.

En el caso de los cultivos afectados por granizo, la vigencia comenzará el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027. El Ministerio de Economía también instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a firmar convenios para implementar la asistencia prevista.

Algunos de los departamentos alcanzados en Mendoza son: San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael.