La Vaca Muerta mendocina gana interés financiero de la mano de Quintana Energy

Quintana Energy llevó adelante una visita técnica junto a ejecutivos de Banco Galicia para presentar el estado de situación y las perspectivas de desarrollo de sus activos en la región. La iniciativa tuvo como objetivo acercar a los representantes de la entidad financiera a los proyectos que la firma impulsa en torno al potencial hidrocarburífero de la provincia.

La actividad incluyó un recorrido por áreas estratégicas de Mendoza Sur y Estación Fernández Oro, donde la empresa viene consolidando trabajos vinculados a exploración y producción.

Durante la jornada, la delegación realizó sobrevuelos sobre distintos yacimientos operados por la compañía y visitó Sierra de Reyes, uno de los sectores donde la formación geológica aflora en superficie. Desde la empresa remarcaron que se trata de un sitio singular a nivel mundial por las características visibles de la roca madre.

Quintana Energy destacó que este tipo de recorridas permiten mostrar en el terreno los avances técnicos y operativos que viene desarrollando en Mendoza.

La empresa también avanza con tareas de exploración sísmica en distintas áreas, un paso clave para definir futuras perforaciones y ampliar el conocimiento geológico de la zona. El objetivo es acelerar la evaluación de recursos y fortalecer las posibilidades de expansión productiva en la provincia.

La apuesta por el crecimiento

A través de una publicación institucional, la compañía señaló que “Vaca Muerta Mendoza es nuestro próximo capítulo”, en referencia a la estrategia de crecimiento que proyecta para los próximos años. Además, resaltó que la mejor manera de comprender el potencial de sus operaciones es recorrer los activos y observar los resultados obtenidos en el lugar.

La presencia de representantes de Banco Galicia fue interpretada en el sector como una señal del interés que empieza a generar el desarrollo mendocino entre inversores y entidades financieras. El avance de nuevos proyectos energéticos abre expectativas sobre futuras oportunidades de financiamiento y expansión de infraestructura.

Con el desarrollo de nuevas áreas y la continuidad de los estudios exploratorios, Mendoza busca consolidarse dentro del mapa de Vaca Muerta. El crecimiento de inversiones privadas y la participación de actores financieros aparecen como factores clave para impulsar una etapa de mayor actividad en la cuenca no convencional.