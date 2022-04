Precios de los combustibles

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Desde hace unos días, la nafta super cuesta 109 pesos el litro y la premium 132 pesos el litro. Miremos a nuestros vecinos. Donde hay un gobierno que defiende su economía muy castigada por el FMI y Estados Unidos, que quiere su petróleo, es Venezuela, donde un galón de nafta (4,5409 litros) cuesta US$ 0,03 lo siguen Ecuador y Bolivia con un precio de US$ 1,85 y U$S 2,05 respectivamente, también con soberanía sobre sus hidrocarburos.

Venezuela tiene sus bienes millonarios en dólares y oro congelados indebidamente por EE. UU y Gran Bretaña. Ante la imposibilidad de mejorar el nivel adquisitivo de su población por tales medidas, ha optado -desde hace años- de darle a su pueblo lo que les pertenece: combustibles a bajo precio, lo que no podemos hacer nosotros porque las multinacionales “permitidas” para la explotación hidrocarburífera en el país, hacen lo que quieren con lo que extraen y lo hacen generalmente con el método “fraking” prohibido en Gran Bretaña, EE.UU, Rusia etc., por el daño irreparable que causan el medio ambiente.

Aquí teníamos una empresa (YPF) que podría tomar la posta constitucionalmente de vender el combustible a precio de costo para movilizar el país (cada vez se ven menos vehículos en la calle,) que redundaría en bajar los costos de los alimentos y otros bienes ¡Pero no podemos hacerlo porque YPF no es soberana, tiene socios como los Eskenazi con mas del 25% de acciones! de la empresa pseudo-estatal y otros que seguramente no estarían de acuerdo en una rebaja substancial en los economía. Ahi tendrían que entrar otros pseudos: gobernadores de provincias, ministros, senadores y diputados nacionales y provinciales, reclamando al gobierno nacional para que tome medidas directas en el asunto.