Proyecto de alfalfa bajo riego

Ing. Agr. Julio Rivas Retirado de la Estación Experimental INTA Ascasubi.

DNI 11.341.326

BAHIA BLANCA

Hay una experiencia muy importante a tener en cuenta y es en el decaimiento del nivel de fósforo en el suelo y paralelamente de la producción de alfalfa en el curso de los años.

Lo expresado se fundamenta en 15 años de ensayos en el INTA Ascasubi por el MS Ingeniero Agrónoomo Raúl Agamennoni en donde se evaluaron varias rotaciones en condiciones de riego gravitacional.

Les recomiendo hacerse de la información. Desde una productividad inicial bajo riego de 20-22 t de MS.ha-1, la misma se reducía significativamente en 3 años.

Igual el proyecto productivo de Uds. considero q es el más razonable respecto de cualquier esquema de agricultura de altos insumos como cultivos de cose cha anual q eventualmente podrían estar pero muy en segundo plano.

Me alegra mucho por el proyecto. Importante también seria que monitoreen la evolución de nivel freático. Mucha suerte.

