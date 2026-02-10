Puntapié mortal

Dr. Hector Luis Manchini

Abogado – Ex Juez

Desde el asesinato de Fernando Baéz Sosa por un grupo de jóvenes a la salida de un boliche, este tipo de agresión grave o mortal se hizo habitual en el caso de peleas de jóvenes y siendo noticia en cada fin de semana al salida de los lugares de reunión de jóvenes y/o adolescentes y siendo así en la madrugada del 2/2/26 en la ciudad de Mar del Plata un hombre de 30 años fue muerto por un joven de 18 años a golpes varios culminando el ataque con un puntapié en la cabeza que terminó con la vida de la víctima y por ello la carátula de la causa inicialmente fue lesiones se cambió a la de homicidio por la circunstancias narradas más arriba.

Como sucede en este tipo de casos la policía actuó rápidamente, aunque no pudo impedir el desenlace mortal un tercero intentó interrumpir la acción de las fuerzas del orden, en este caso una mujer de 24 años que fue detenida.

Destacó que si bien esto sucede como se dijo a la salida de los locales bailables ocurre en cualquier circunstancia en que existen reuniones de jóvenes y/o adolescentes varones o mujeres. Muestran un desprecio por la vida de los agredidos que requiere que las autoridades adopten medidas de prevención que pongan fin a estos crímenes y su habitualidad que han teñido de tremenda violencia a cualquier encuentro de jóvenes y adolescentes sin distinción de sexo que aparece presente. Como ya se dijo, en grupos que tienden a dilucidar cualquier conflicto callejero a los golpes.

Atentamente

