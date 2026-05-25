Tras el Tedeum, Javier Milei reunió a su gabinete: los detalles del conclave que juntó a Martín Menem y Santiago Caputo

Luego de participar en la ceremonia oficial en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada que se extendió por poco más de una hora. El encuentro, el segundo en lo que va del mes, estuvo marcado por los recientes cruces públicos entre el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sumado a la atención en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El cónclave significó el primer cara a cara entre Menem y Caputo tras la escalada de la última semana. Pese a las disputas en las plataformas virtuales, el asesor presidencial asistió previamente al Tedeum y se mostró junto al resto de los funcionarios ante las cámaras.

El encuentro en Balcarce 50 registró una asistencia casi completa del elenco ministerial, con dos excepciones justificadas por la Casa Rosada. Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano no formó parte de la reunión debido a que se encuentra en un viaje oficial en el Vaticano y Luis Caputo, ministro de Economía, se ausentó de las actividades oficiales de la fecha patria afectado por un cuadro gripal, según informaron voceros gubernamentales.

El nuevo formato bajo análisis: posibles exclusiones

En los pasillos de la sede de Gobierno admiten que se analiza una reestructuración para los próximos encuentros de gestión. La propuesta en evaluación contempla reducir las reuniones clave estrictamente a los miembros del Poder Ejecutivo y al asesor Santiago Caputo.

De avanzar este esquema en las próximas semanas, quedarían marginados de estas mesas de trabajo tanto Martín Menem como Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. Si bien circularon versiones que daban a Bullrich fuera de la reunión de este lunes, fuentes oficiales desmintieron el rumor. La legisladora participó de las actividades, se sumó al saludo oficial desde el balcón de la Casa Rosada y recibió un abrazo de respaldo por parte del Presidente.

La reunión ministerial volvió a juntar a Adorni y a Bullrich, en el marco de una tensión patrimonial que el Gobierno no logra desactivar desde hace casi 80 días. La jefa de la bancada del Senado había reclamado públicamente que el jefe de Gabinete presentara «de inmediato» su declaración jurada de bienes ante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Como señal de diferenciación, Bullrich adelantó la semana pasada su propia presentación de bienes. En tanto, Adorni aún no ha hecho público su estado patrimonial, a pesar de que el propio Milei había anticipado días atrás que el trámite estaba listo.

El origen del cruce entre Luis Caputo y Martín Menem: la mesa política del martes

La interna entre el asesor estrella y el titular de Diputados sumó su capítulo más complejo el pasado sábado 16 de mayo, cuando el sector de Caputo acusó formalmente a Menem de operar la cuenta anónima @PeriodistaRufus en la red social X, desde la cual se emitían críticas hacia ministros y hacia el propio jefe de Estado.

AunqueTras el Tedeum, Milei reunió al Gabinete para contener las internas y evalúa cambios en el equiporespaldó al riojano catalogando el episodio como una «maniobra fabricada», referentes del entorno virtual de Caputo salieron a desautorizar públicamente la versión presidencial.

Tras el cierre del cónclave de este lunes, la tregua interna volverá a ponerse a prueba este martes durante la reunión de la mesa política. Allí están convocados a sentarse nuevamente Caputo y Menem, junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Ignacio Devitt y Eduardo «Lule» Menem.