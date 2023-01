Buenos Aires

Luego de tantos años de profesión ejercidos en el fuero penal, una incontenible ganas de quemar el título de abogado me embarga cuando escucho al mediático abogado del tristísimo caso mal denominado “de los rugbiers”.

En efecto, el mentado letrado, como lo he sufrido en carne propia en otros juicios y con otros profesionales atraídos por la pantalla, parece menoscabar la rigurosidad del proceso oral y la dignidad de los Magistrados que llevan a cabo la dirección del mismo.

No otra cosa logra al vociferar de manera ciertamente indecorosa, verdaderos insultos a las familias de los imputados que, le guste o no, son absolutamente inocentes del hecho por el cual se está juzgando a otras personas que, también, le agrade o no, mantienen incólume el principio de inocencia hasta tanto una sentencia firme diga lo contrario.

Da toda la impresión de que el letrado se está burlando, no sólo de su par de la defensa que está realizando un trabajo encomiable, sino también de las demás víctimas, que no son otras que los padres que están atravesando el calvario de ver a sus hijos frente a la posibilidad de una colosal condena con pérdida de la libertad ambulatoria. ¡Hasta putas llamó a sus madres! ¡Sencillamente inadmisible!

No debemos olvidarnos que el Código de Ética del Colegio Público de Abogados, obliga a todos los matriculados a respetar la dignidad de sus colegas y “abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas”.

Claro que esto, en rigor, no debiera sorprendernos, puesto que, si traspolamos la actuación de estos abogados a la de algunos jueces federales que intervienen en los mal llamados juicios de lesa humanidad, veremos farsas vergonzosas y homicidios silenciados de procesados por hechos de hace cincuenta años, cuando sólo eran soldados recién salidos de la adolescencia. Sin ningún pudor, se los condena a una lenta muerte, sobre la base de testigos viejos que hace medio siglo no recordaban nada y hoy se acuerdan hasta del color de los calzoncillos.-

¡Ya estoy encendiendo el fósforo y mi título está cerca!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522