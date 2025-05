Rutas destrozadas

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Hace unos meses sufrí un accidentes en mi vehículo, un Subaru Impreza, con certificado de VTV que me ordenaba cambiar el parabrisas delantero, el cual era el motivo del viaje.

Aproximadamente a la altura del km 260 de Ruta 5 en provincia de Buenos Aires sufrí un grave accidente. Colisioné con dos camiones y como resultado mi auto quedó destrozado y yo debí ser atendido en tres hospitales de la zona, con la negativa del PAMI, que rechazo a mi traslado. Debí contratar un servicio particular, que me costó unos 900 mil pesos para llegar de regreso a casa, donde complete dos meses de cama y yeso sin servicio completo de PAMI.

Debo manifestar que la Ruta 5 que tomé está sin control alguno por las fuerzas de seguridad. Desde Bahía Blanca no observé ninguna vigilancia. Pasar por esa ciudad dejando las rutas 3 y 22 es una tortura para los conductores y sus vehículos.

El camino que circunda la ciudad hasta conectar la Ruta 33 es un verdadero desastre.

Las obras no tienen mantenimiento alguno por Vialidad desde hace años.

Por Ruta 5 circula todo el mundo de cualquier manera, por ejemplo camiones de alto tonelaje excedidos y a altas velocidades, cargados con arena desde Entre Ríos para Vaca Muerta, que salen sin pesarse. Ya hubo varios accidentes con estos camiones, que además destrozan lo poco que queda de pavimento. Todos los gobiernos lo saben pero parece que hay muchas dádivas y nosotros estamos en el medio de todo este hazmerreír.