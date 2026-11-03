Rutas deterioradas

Claudio Marcelo Oliva, DNI 24.136.043

NEUQUEN

El riesgo de transitar nuestras rutas está más presente que nunca por el efecto climatológico de “El Niño” que terminó de destrozar algunos tramos de las rutas del interior.

Es lamentable la ausencia del Estado nacional y la inexistencia de una acción de amparo por parte del Estado neuquino que obligue a Nación a la reparación “urgente” de tramos de las Rutas Nacionales 40 Zapala-Junín de los Andes y 237 de Piedra del Águila hacia el sur.

¿Qué están esperando?, ¿que se multiplique aún más la siniestralidad en las rutas?. Escuchamos sobre la importancia del turismo para la región, pero pareciera que a nadie le interesa la búsqueda de una solución “urgente” a este flagelo.

Cuando se ocupen del circuito vial de la RN 237, les sugiero revisar la posibilidad de concretar una tercera vía por tramos en camino sinuoso o de pendiente para vehículos pesados.

Sin lugar a dudas, la puesta en marcha de una tercera vía de circulación beneficiará a la ciudadanía en general, porque evitaría las largas filas que se producen sobre todo en feriados largos y en épocas de receso escolar, donde para poder avanzar muchos conductores realizan sobrepasos temerarios poniendo en riesgo sus propias vidas y la de terceros. Atentamente,