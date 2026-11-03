Jennifer Aniston y su dolor por no haber sido madre: «Habría dado cualquier cosa por congelar mis óvulos»

Jennifer Aniston, una de las actrices más queridas de Hollywood, habló abiertamente sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida: sus intentos de convertirse en madre. La protagonista de Friends, que actualmente tiene 57 años, reconoció que durante mucho tiempo buscó quedar embarazada y que, pese a someterse a diferentes tratamientos de fertilidad, no consiguió cumplir ese deseo.

Según recordó recientemente el sitio especializado Espinof, la actriz había compartido esta experiencia en una entrevista con la revista Allure en noviembre de 2022. Allí reveló que atravesó tratamientos de fecundación in vitro y que, con el paso de los años, lamentó no haber recibido información sobre la posibilidad de congelar sus óvulos. Sus palabras volvieron a generar interés por la historia personal que mantuvo en privado durante gran parte de su carrera.

La dolorosa confesión de Jennifer Aniston sobre su deseo de ser madre

Durante décadas, Jennifer Aniston fue objeto de especulaciones sobre por qué no había tenido hijos. En numerosas oportunidades, los rumores apuntaban a que había priorizado su carrera profesional por encima de la maternidad.

Sin embargo, detrás de esas versiones existía una realidad muy diferente.

La actriz contó que durante años intentó quedar embarazada y recurrió a distintos tratamientos médicos para conseguirlo.

«Estaba haciendo fecundación in vitro, tomando tés chinos, lo que se te ocurra. Lo probé todo», recordó durante aquella entrevista.

Aniston explicó que atravesar ese proceso mientras los medios especulaban constantemente sobre su vida privada fue especialmente doloroso.

Jennifer Aniston y la decisión que hubiera querido tomar cuando era más joven

Una de las declaraciones más conmovedoras de la actriz estuvo relacionada con la posibilidad de preservar su fertilidad.

«Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congelá tus óvulos, hacete un favor’», expresó al recordar aquella etapa.

Aniston reconoció que, cuando era más joven, no había considerado esa alternativa y que con el paso del tiempo comprendió su importancia.

Su testimonio puso en primer plano una realidad que atraviesan muchas mujeres: la necesidad de contar con información sobre fertilidad y opciones reproductivas antes de que el paso del tiempo limite determinadas posibilidades.

La congelación de óvulos permite preservar células reproductivas para intentar utilizarlas posteriormente, aunque no garantiza conseguir un embarazo.

Los rumores sobre Brad Pitt que lastimaron a Jennifer Aniston

Durante años, la vida sentimental de Jennifer Aniston también estuvo marcada por su separación de Brad Pitt, con quien estuvo casada entre 2000 y 2005.

Después del divorcio circularon versiones que aseguraban que el matrimonio había terminado porque ella no quería tener hijos.

La actriz cuestionó esas especulaciones y explicó que resultaban especialmente dolorosas porque desconocían los esfuerzos que había realizado para convertirse en madre.

Aniston sostuvo que nunca fue justo atribuirle una supuesta falta de interés por la maternidad sin conocer su historia personal.

En distintas entrevistas también criticó la presión social que enfrentan las mujeres cuando se las juzga por sus decisiones reproductivas.

Cómo logró Jennifer Aniston hacer las paces con su historia

Aunque reconoció que atravesó momentos difíciles, la actriz también explicó que con los años consiguió aceptar su experiencia.

En la entrevista con Allure, aseguró que había llegado a una etapa de mayor tranquilidad, en la que ya no sentía la incertidumbre permanente sobre la posibilidad de quedar embarazada.

«No me arrepiento de nada», afirmó al reflexionar sobre su pasado.

Aniston también destacó que las experiencias personales le permitieron fortalecer su autoestima y dejar de dar tanta importancia a las opiniones ajenas.

Actualmente, a los 57 años, continúa desarrollando su carrera en Hollywood y es una de las protagonistas de la serie The Morning Show, donde interpreta a Alex Levy.

Su historia volvió a abrir una conversación sobre la maternidad, los tratamientos de fertilidad y la presión que muchas mujeres enfrentan por no tener hijos.

Más allá de su fama, Jennifer Aniston dejó un mensaje sobre la importancia de poder tomar decisiones personales con información, sin prejuicios y sin tener que responder a las expectativas de los demás.