Rating del lunes: MasterChef Celebrity volvió a liderar y sacó una amplia ventaja sobre Mario Pergolini

MasterChef Celebrity volvió a quedarse con el liderazgo del rating de la televisión argentina durante la noche del lunes 2 de noviembre. El reality gastronómico de Telefe, conducido por Wanda Nara, logró una amplia diferencia sobre sus competidores y se consolidó como una de las propuestas más fuertes del horario central.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el programa volvió a encabezar las mediciones del prime time. Durante la gala de última chance, el certamen alcanzó picos cercanos a los 12 puntos de rating, mientras que su principal competidor, Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, se mantuvo considerablemente por debajo.

Cuánto midió MasterChef Celebrity el lunes 2 de noviembre

La nueva emisión del certamen culinario volvió a demostrar su capacidad para captar la atención del público.

Durante la noche, MasterChef Celebrity registró mediciones de entre 11,3 y 11,8 puntos, con un pico que llegó a los 12 puntos de rating.

A las 22:31, el reality había alcanzado los 10,5 puntos, mientras que cerca de las 23 se ubicaba en 11,8, según las mediciones difundidas durante la emisión.

De esta manera, Telefe consiguió mantenerse al frente del prime time, con una diferencia importante respecto de los demás canales de aire.

Cómo le fue a Mario Pergolini con Otro día perdido en El Trece

Del otro lado de la pantalla, Mario Pergolini volvió a competir con su programa Otro día perdido, una de las principales apuestas nocturnas de El Trece.

El ciclo registró un promedio de 4,8 puntos de rating y un pico de 5,4, cifras que lo dejaron lejos del reality gastronómico.

Al comparar los máximos de audiencia informados para ambos programas, MasterChef Celebrity obtuvo una ventaja de 6,6 puntos sobre la propuesta de Pergolini.

La diferencia volvió a reflejar el predominio de Telefe en la franja nocturna, especialmente durante las emisiones del certamen de cocina.

Qué pasó en MasterChef Celebrity durante la gala de última chance

La emisión del lunes estuvo marcada por una nueva instancia decisiva para los participantes.

En esta oportunidad, los famosos debieron enfrentarse a El Gran Premio de MasterChef, una prueba que combinó velocidad, precisión y habilidades culinarias.

El desafío se desarrolló en distintas etapas, con instancias de práctica y clasificación, mientras los concursantes buscaban evitar la próxima gala de eliminación.

La tensión dentro de las cocinas volvió a convertirse en uno de los principales atractivos del programa, que continúa avanzando hacia nuevas definiciones.

Telefe mantiene su liderazgo en el rating de noviembre

Los resultados del lunes se suman a una serie de buenas mediciones para MasterChef Celebrity, que continúa entre los programas más vistos de la televisión abierta.

Durante la emisión del domingo 1 de noviembre, el reality había conseguido un promedio de 12,1 puntos, según las mediciones de Kantar IBOPE.

Con estos números, el ciclo conducido por Wanda Nara mantiene una ventaja importante frente a El Trece y reafirma su lugar como una de las apuestas centrales de Telefe.

La competencia por el rating continúa, pero por ahora MasterChef Celebrity sigue marcando el ritmo de las noches de la televisión argentina.