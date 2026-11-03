Controles al megaproyecto de GNL: inspeccionan el Gabrielle, el buque de apoyo que opera en el Golfo San Matías

La Provincia verificó los protocolos de seguridad ambiental, la gestión de residuos bajo normas MARPOL y los planes de respuesta ante contingencias. Foto gentileza.

El despliegue de la logística energética en las costas de Río Negro sumó un nuevo control operativo con la fiscalización institucional. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial concretó una inspección a bordo del Gabrielle, un buque de apoyo logístico de bandera liberiana clave para las obras offshore del proyecto de gas natural licuado (FLNG Golfo San Matías), liderado por la firma Southern Energy S.A. (SESA).

La fiscalización, llevada a cabo por la Delegación Atlántica del organismo ambiental con el aval de la Prefectura Naval Argentina, responde a la orden expresa del gobernador Alberto Weretilneck de mantener un monitoreo riguroso sobre las actividades productivas. Durante la jornada, los inspectores auditaron las condiciones de la embarcación, el tratamiento de residuos y los dispositivos orientados a prevenir la contaminación ambiental en el ecosistema marino.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial concretó una inspección a bordo del Gabrielle. Foto gentileza.

El Gabrielle destaca por sus imponentes dimensiones y equipamiento técnico. Con 91,44 metros de eslora (largo) y casi 25 metros de manga (ancho), esta barcaza perteneciente a Zapor —empresa del Grupo Servicios Marítimos— zarpó desde la terminal de Euroamérica tras más de una década de trayectoria en la industria offshore.

Diseñada estructuralmente como una plataforma de cubierta plana, la nave cuenta con una superficie libre superior a los 2.000 metros cuadrados. Su cubierta posee una resistencia de 10 toneladas por metro cuadrado, fortaleza que le permite alojar y soportar la operación de grúas de gran porte de hasta 350 toneladas para el traslado e instalación de equipamiento pesado en mar abierto.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial concretó una inspección a bordo del Gabrielle. Foto gentileza.

En términos de logística integral, el buque está concebido para operar con total autonomía en alta mar. Dispone de módulos habitacionales equipados para albergar a 40 personas, sistemas de generación eléctrica, una planta desalinizadora propia para la producción de agua potable, tecnología de tratamiento de aguas grises y conectividad satelital continua.

Entre sus especificaciones técnicas más sobresalientes destaca la incorporación de un sistema completo para operaciones de buceo de saturación. Esta capacidad, altamente inusual para una plataforma de sus características, habilita la realización de trabajos submarinos a gran profundidad con los máximos niveles de seguridad para las tripulaciones técnicas.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial concretó una inspección a bordo del Gabrielle. Foto gentileza.

A las facilidades operativas del buque se suma un esquema preventivo orientado a la preservación del ecosistema marino. Zapor y el Grupo Servicios Marítimos despliegan en la zona capacidad de respuesta ante derrames de hidrocarburos (oil spill response) y salvamento marítimo, respaldados por su pertenencia a la American Salvage Association (ASA) y su alianza estratégica internacional con Resolve Marine.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial concretó una inspección a bordo del Gabrielle. Foto gentileza.

Durante el operativo en el Golfo San Matías, los equipos técnicos constataron en detalle el Plan de Gestión de Basuras ajustado al Anexo V del Convenio Internacional MARPOL, así como el Plan de Emergencia de a Bordo en caso de Contaminación por Hidrocarburos (SOPEP) y la certificación ambiental del buque.

Desde el Gobierno de Río Negro remarcaron que este tipo de controles se mantendrá de forma periódica y continua a lo largo de todas las etapas de las obras marinas. La estrategia busca acompañar las inversiones energéticas bajo reglas claras, garantizando que el desarrollo productivo avance en consonancia con la protección del medio ambiente.