Estados Unidos volvió a bombardear a Irán en el Estrecho de Ormuz y sube el precio del petróleo

A horas de que abran las urnas para las elecciones de medio término, Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos «defensivos» contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal de Irán confirmó múltiples explosiones en la isla de Qeshm, el territorio más grande del golfo Pérsico y un enclave de altísimo valor estratégico y militar. Según fuentes del gobierno estadounidense citadas por The Wall Street Journal, se trató de una ofensiva estrictamente «defensiva» orientada a neutralizar misiles tierra-aire que amenazaban a las fuerzas norteamericanas.

La maniobra militar tomó por sorpresa a la comunidad internacional. Semanas atrás, el propio Donald Trump había asegurado públicamente que no habría nuevas hostilidades antes de los comicios, consciente de que el conflicto en Medio Oriente y su impacto directo en el precio de la gasolina representan un flanco débil para los republicanos en su intento por retener el control del Congreso.

El impacto en los surtidores: fuerte salto del crudo tras los ataques de Estados Unidos

El ruido de las bombas evaporó instantáneamente el optimismo que los mercados habían mostrado el lunes, cuando un incipiente diálogo entre Irán y Qatar ilusionó a los inversores con un alto al fuego. Las declaraciones de un alto funcionario iraní asegurando que «aún queda mucho» para un acuerdo, sumadas al ataque en Qeshm, provocaron un fuerte rebote alcista.

La cotización de este martes reflejó el nerviosismo global con los siguientes números:

Petróleo Brent: el crudo de referencia europea subió un 1,8%, escalando hasta los 106,6 dólares por barril.



el crudo de referencia europea subió un 1,8%, escalando hasta los por barril. Petróleo WTI: el West Texas Intermediate (referencia en EE.UU.) ganó un 1,6% y se ubicó en los 98 dólares .



el West Texas Intermediate (referencia en EE.UU.) ganó un 1,6% y se ubicó en los . El contraste: ambos índices venían de desplomarse más de un 7% durante la rueda del lunes ante falsas expectativas de paz.

La sombra de Netanyahu y el ajedrez de Washington

La política exterior de la Casa Blanca transita horas de mensajes contradictorios. Mientras el vicepresidente JD Vance intentó calmar las aguas asegurando que habló con Trump y ven «posible» alcanzar un acuerdo negociado, los movimientos subterráneos sugieren otra agenda.

El último domingo, Trump reveló haber mantenido una «muy buena» conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El intercambio ocurrió justo después de que el líder israelí perdiera su mayoría parlamentaria en las recientes elecciones, desatando sospechas en la comunidad internacional. Analistas advierten que Netanyahu podría alentar una escalada bélica contra Irán para forzar la creación de un gobierno de emergencia y retener así el poder.

Hasta el momento, ni la oficina de Netanyahu ni el presidente estadounidense brindaron detalles sobre los pasos a seguir tras las elecciones del martes, dejando abierta la puerta a una escalada de consecuencias impredecibles para la economía global.