Budín de dulce de leche en 5 simples pasos

Desayuno, merienda, para compartir o comer solo... vos elegís cómo disfrutar de esta delicia. La propuesta es de @toienlacocina.

Budín de dulce de leche en 5 simples pasos

Desayuno, merienda, para compartir o comer solo... vos elegís cómo disfrutar de esta delicia. La propuesta es de @toienlacocina.

Lista de Ingredientes

dulce de leche: 400 gr

agua caliente: 200 ml

manteca derretida: 50 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

harina leudante: 280 gr

azúcar impalpable (opcional): c/n

Preparación

1- Precalentar el horno a 180º C.

    2- En un bol grande, mezclar con batidor de alambre el dulce de leche, el agua caliente (sin hervir) y la manteca derretida hasta disolver e integrar todo. Agregar la esencia de vainilla y mezclar.

    3- Añadir la harina y con una espátula de repostería mezclar hasta integrar bien y que no queden grumos.

    4- Volcar la preparación en un molde de 10×20 cm enmantecado y hornear por aproximadamente 40-50 minutos, hasta que al pinchar con un palito salga seco.

    5- Desmoldar una vez templado. Opcionalmente espolvorear con azúcar impalpable.


    Temas

    Alimentación

    Cómo hacer

    Desayunos y Meriendas

    Gastronomía

    Pastelería
    Preparación

