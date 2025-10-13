Budín de dulce de leche en 5 simples pasos

Lista de Ingredientes dulce de leche: 400 gr agua caliente: 200 ml manteca derretida: 50 gr esencia de vainilla: 1 cdita. harina leudante: 280 gr azúcar impalpable (opcional): c/n

Preparación

1- Precalentar el horno a 180º C.

2- En un bol grande, mezclar con batidor de alambre el dulce de leche, el agua caliente (sin hervir) y la manteca derretida hasta disolver e integrar todo. Agregar la esencia de vainilla y mezclar.

3- Añadir la harina y con una espátula de repostería mezclar hasta integrar bien y que no queden grumos.

4- Volcar la preparación en un molde de 10×20 cm enmantecado y hornear por aproximadamente 40-50 minutos, hasta que al pinchar con un palito salga seco.

5- Desmoldar una vez templado. Opcionalmente espolvorear con azúcar impalpable.