Budín de dulce de leche en 5 simples pasos
Desayuno, merienda, para compartir o comer solo... vos elegís cómo disfrutar de esta delicia. La propuesta es de @toienlacocina.
Lista de Ingredientes
dulce de leche: 400 gr
agua caliente: 200 ml
manteca derretida: 50 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
harina leudante: 280 gr
azúcar impalpable (opcional): c/n
Preparación
1- Precalentar el horno a 180º C.
2- En un bol grande, mezclar con batidor de alambre el dulce de leche, el agua caliente (sin hervir) y la manteca derretida hasta disolver e integrar todo. Agregar la esencia de vainilla y mezclar.
3- Añadir la harina y con una espátula de repostería mezclar hasta integrar bien y que no queden grumos.
4- Volcar la preparación en un molde de 10×20 cm enmantecado y hornear por aproximadamente 40-50 minutos, hasta que al pinchar con un palito salga seco.
5- Desmoldar una vez templado. Opcionalmente espolvorear con azúcar impalpable.
Comentarios