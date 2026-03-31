Rutas en estado criminal

Eduardo Ganeau

DNI 12.862.746

Buenos Aires

La oportunidad es propicia para remarcar la culpabilidad de Vialidad Nacional por el pésimo estado de la Ruta 3 que transito frecuentemente en todo el recorrido desde Cañuelas hasta Azul.

El año pasado rompí una llanta y una cubierta en el km 280 a raiz de un crater en el asfalto. Asimismo, la ruta tiene profundas huellas del tráfico de camiones que dificultan el control de los vehículos y generan el riesgo de rotura del carter de los motores.

Finalmente, se agrega la gravedad de falta de apropiado pintado.

En lugares no lo hay, en otros estàn solo las lineas externas y en otros solo la linea central. El poder judicial tiene toda la facultad de actuar de oficio ante tanta irresponsabilidad.