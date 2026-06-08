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Sanfilippo, un pequeño gigante

Carta de Lector

Por Carta de lector

Alejandro De Muro
DNI 5.081.245

Múñiz, provincia de Buenos Aires

Menudo, esquivo, guapo, temible en las áreas. Así era José Francisco Sanfilippo -cuyo fallecimiento acaba de producirse- a la hora de jugar.

De futbolista, su estilo atrevido y contundente lo llevó a toparse con recios defensores que le cobraron caro su afán de querer internarse en zonas próximas a los arcos. Navarro, Silvero y Ramos Delgado, entre otros, le hicieron sentir el rigor de sus cruces implacables.

De grande, trasladó su arrojo a estudios de televisión donde polemizó duramente con Maradona, Ruggeri y Veira, por ejemplo. Fue testigo del denominado Desastre de Suecia en 1958. A su regreso, le recriminó al técnico José Stabile no haberlo incluido en el equipo que sufrió el demoledor 6 a 1 ante Checoslovaquia.

Sanfilippo jugó como vivió y vivió como jugó. Sin escamotear nada. Siempre con la misma pasión y perseverancia. Con la firme convicción de dejar en los estadios hasta su último aliento. Sacudió redes después de remates furibundos. Fanáticos de su accionar aseguran que algunas, todavía, siguen moviéndose.


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Futbol

Alejandro De Muro
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