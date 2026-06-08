Sanfilippo, un pequeño gigante

Alejandro De Muro

DNI 5.081.245

Múñiz, provincia de Buenos Aires

Menudo, esquivo, guapo, temible en las áreas. Así era José Francisco Sanfilippo -cuyo fallecimiento acaba de producirse- a la hora de jugar.

De futbolista, su estilo atrevido y contundente lo llevó a toparse con recios defensores que le cobraron caro su afán de querer internarse en zonas próximas a los arcos. Navarro, Silvero y Ramos Delgado, entre otros, le hicieron sentir el rigor de sus cruces implacables.

De grande, trasladó su arrojo a estudios de televisión donde polemizó duramente con Maradona, Ruggeri y Veira, por ejemplo. Fue testigo del denominado Desastre de Suecia en 1958. A su regreso, le recriminó al técnico José Stabile no haberlo incluido en el equipo que sufrió el demoledor 6 a 1 ante Checoslovaquia.

Sanfilippo jugó como vivió y vivió como jugó. Sin escamotear nada. Siempre con la misma pasión y perseverancia. Con la firme convicción de dejar en los estadios hasta su último aliento. Sacudió redes después de remates furibundos. Fanáticos de su accionar aseguran que algunas, todavía, siguen moviéndose.

