«Riesgo Lula»: Javier Milei criticó al presidente de Brasil y respaldó a Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei expresó este sábado un fuerte respaldo al senador Flávio Bolsonaro, quien fue proclamado candidato presidencial del Partido Liberal (PL) para las elecciones del 4 de octubre en Brasil, y aprovechó su discurso para lanzar duras críticas contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes.

Milei respaldó a Flávio Bolsonaro en Brasil y cargó con dureza contra Lula

Durante la Convención Nacional del PL, realizada en el Mercado Livre Arena Pacaembú de San Pablo, el mandatario argentino calificó al socialismo como «el camino al totalitarismo» y afirmó que Brasil enfrenta un «riesgo Lula», al que responsabilizó por el deterioro económico. Además, pidió apoyar a Flávio Bolsonaro para «parar a la basura socialista».

En uno de los pasajes más controvertidos de su intervención, Milei cuestionó la decisión del juez Alexandre de Moraes de impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro y lo calificó como «la basura calva», al tiempo que sostuvo que su amigo está «injustamente encarcelado».

El jefe de Estado también advirtió que Brasil «va camino a una crisis de deuda» por la falta de ajuste fiscal durante la gestión de Lula y expresó su deseo de que el actual mandatario sea derrotado en las urnas.

Antes del acto, Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y con el gobernador paulista Tarcísio Gomes de Freitas, quien lo distinguió con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima condecoración del estado de San Pablo. En ese encuentro, el presidente argentino reiteró su apoyo a la denominada «ola azul» de gobiernos de derecha en la región.

La visita generó malestar en el Palacio do Planalto, donde el respaldo explícito de Milei al principal rival de Lula fue interpretado como una injerencia en la política interna brasileña. El viaje se produjo, además, en un contexto complejo para Flávio Bolsonaro, quien aparece detrás de Lula en las principales encuestas de intención de voto de cara a los comicios de octubre.

Con información de Infobae