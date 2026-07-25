Del basural a un polo de innovación: Neuquén suma un nuevo edificio para el desarrollo tecnológico

La Municipalidad de Neuquén dará un nuevo paso en el desarrollo del Polo Científico Tecnológico con la adjudicación y firma del contrato para construir el tercer módulo del complejo, una obra que demandará una inversión superior a los $7.000 millones y será financiada íntegramente con fondos municipales.

Del basural al Polo Tecnológico: Neuquén avanza con un tercer edificio

El nuevo edificio tendrá cuatro plantas, una superficie cubierta de 1.700 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 270 días. La incorporación de este módulo busca ampliar la capacidad del Polo, consolidado como uno de los principales proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de la capital neuquina.

La iniciativa forma parte de un proceso de transformación urbana que comenzó en 2020, cuando el proyecto dio sus primeros pasos en un sector del Distrito 2 que presentaba un marcado deterioro ambiental y urbano.

En aquel entonces, el área estaba caracterizada por calles de tierra, escasa infraestructura y la presencia de basurales. Antes de iniciar la construcción de los primeros edificios, fue necesario ejecutar obras de urbanización, abrir nuevas calles, extender redes de servicios básicos y recuperar un espacio que durante años permaneció relegado.

Seis años después, ese escenario cambió por completo. En el predio hoy funcionan edificios modernos, diseñados con criterios de eficiencia energética y equipados con infraestructura tecnológica, en un entorno pensado para fomentar el desarrollo de empresas, instituciones y proyectos vinculados a la innovación.

Con el tercer módulo, el municipio busca fortalecer ese ecosistema y continuar posicionando al Polo Científico Tecnológico como un espacio destinado a la generación de conocimiento, la investigación y el desarrollo de actividades vinculadas a la economía del conocimiento.

La obra también representa una nueva etapa en la recuperación urbana de un sector que pasó de ser un basural a convertirse en uno de los puntos de mayor proyección para el crecimiento tecnológico de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que la inversión será afrontada en su totalidad con recursos propios, en línea con la estrategia de sostener el plan de infraestructura sin recurrir a financiamiento externo. Una vez adjudicada la obra y firmado el contrato, comenzarán los trabajos para levantar el nuevo edificio, cuya finalización está prevista dentro de los 270 días establecidos en el pliego.