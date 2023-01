Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Bariloche

Se cierra otro año, no olvido ese día,/ siempre fue en Diciembre, / cuando yo nacía, cuando vos partiste.

Recuerdo las rosas y el cielo tan limpio,/ se cerraba el año y vos ya no estabas/ brindando conmigo.

No importa, te siento / siempre al lado mío.

Este 31, siempre junto al fuego,/ alzaré mi copa brindando por vos,/ por lo que me diste, por lo que te quiero.

Pero como todo es un equilibrio,/ gracias a la vida, brindaré también/ por mi hermoso nieto y mi amado hijo.