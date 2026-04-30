Renunció Luis Bertolini en Plottier: cuándo asumirá su sucesora y qué se sabe del equipo de gobierno

Resa y Bertolini durante la apertura de sesiones el año pasado. Foto: gentileza.

Luis Bertolini presentó su renuncia este jueves como intendente de la ciudad de Plottier. Lo hizo después de que el Concejo Deliberante aprobara un proyecto para suspenderlo preventivamente de su rol al quedar formalmente imputado en una investigación por presuntas negociaciones incompatibles en la órbita municipal.

El cargo será ocupado por la titular del cuerpo legislativo, Malena Resa (Comunidad), la primera en aparecer en el orden sucesorio que establece la carta orgánica.

El salida de Bertolini llega en un delicado momento político y judicial para la ciudad. En su carta de renuncia, el ahora exintendente denunció presiones del gobierno provincial para facilitar un cambio de nombres al frente del municipio.

Más temprano había participado de una nueva audiencia en la Ciudad Judicial, donde la jueza de Garantías, Carina Álvarez, rechazó el pedido de la fiscalía para que reciba prisión domiciliaria.

El dirigente, que llegó a la intendencia en diciembre de 2023 por el partido Desarrollo Ciudadano, es investigado por la posible comisión de negociaciones incompatibles con su función en el Ejecutivo.

Junto él, también fueron acusados en una audiencia de formulación de cargos que se extendió durante dos días su subsecretaria de hacienda, el hijo de esta y un empresario.

Acto confirmado para la nueva intendenta

Según se informó, Resa asumirá formalmente la intendencia esta tarde.

El acto se hará a partir de las 18 en una sala de conferencias de la calle Zabaleta al 40 y contará con la presencia de los nuevos secretarios de gabinete.

«Finalizado el acto protocolar y el discurso dirigido a vecinos y vecinas, la intendenta interina brindará una conferencia de prensa en la que responderá consultas de periodistas y comunicadores», concluyó el mensaje.

Qué pasa con el gabinete anterior

Ante la consulta de este diario, desde el gabinete actual afirmaron encontrarse a disposición de la nueva intendenta, «sea para la transición o la necesidad de continuidad».

«Estamos esperando su llamado», afirmaron y completaron: «Nadie va a pegar un portazo, todos haremos con corrección lo que decida que haya que hacer el nuevo ejecutivo«.

Ya está confirmada, en cambio, la suerte de Gladys Ramírez, la subsecretaria de Hacienda, para quien se dictó una prohibición de acercamiento al municipio.

De acuerdo al sitio web del municipio, el gabinete hasta hoy estaba conformado por Juan Manuel Flores como secretario de Gobierno, Cultura y Ciudadanía; Luis Zúñiga como secretario de Obras y Hábitat: Roxana Martínez como secretaria de Desarrollo Social; Julia Reyes como secretaria de Servicios Públicos; Eloy Huento como subsecretario de Tierras y Servicios Concesionados; Gustavo Stelzer como subsecretario de Deportes y Recreación; Ignacio Ríos como subsecretario de Mantenimiento; Cristian Tracana como subsecretario de Seguridad y Transporte; y Claudia Castro como subsecretaria de Medio Ambiente.