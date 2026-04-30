El hospital de Bariloche tiene nueva directora

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, designó a la técnica radióloga Myrna Lamberto como nueva directora en el hospital zonal Ramón Carrillo de Bariloche, luego de poco más de un mes de transición desde que el médico Víctor Parodi decidió dar un paso al costado.

La nueva directora fue puesta en funciones este jueves en un acto solo para el personal que encabezó el ministro y donde también estuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, la secretaria de Salud, Marina Deorsola, además del director saliente.

Lamberto, que fue directora del hospital de El Bolsón años atrás (2020 a 2023), integró el equipo de conducción de la exministra Ana Senesi, como secretaria de Planificación, y en diciembre de 2024 se sumó al staff de Thalasselis como subsecretaria de Gestión Hospitalaria.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, puso en funciones a la nueva directora del hospital de Bariloche. Foto: Gentileza

La nueva directora destacó el valor del equipo de salud y el compromiso colectivo para afrontar esta nueva etapa: “Asumo esta responsabilidad con humildad y con la convicción de que la verdadera fuerza de este hospital está en su gente. Vamos a trabajar juntos, escuchándonos y fortaleciendo el equipo, para seguir dando respuestas a la comunidad”.

Al dar la bienvenida a la nueva conducción, el ministro Thalasselis expresó su deseo de éxito a la nueva directora y afirmó: «Confiamos en que contará con el acompañamiento de todo el equipo de salud para seguir brindando las respuestas que nuestros vecinos necesitan”.

El ministro destacó además la gestión del saliente director, Víctor Parodi, a quien valoró su «dedicación» como parte fundamental para el hospital más grande de la provincia.