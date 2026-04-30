Condenan a una banda de mujeres que vendía droga frente a la Ciudad Deportiva de Neuquén: multas de $24 millones. foto: Oscar Livera

En una audiencia realizada este jueves, la justicia de Neuquén ratificó la condena para cuatro mujeres que integraban una red de comercialización de estupefacientes en el barrio La Sirena. El grupo operaba un sofisticado punto de venta estratégica ubicado frente a la Ciudad Deportiva, lo que agravó significativamente sus penas.

Mediante un procedimiento abreviado impulsado por la fiscal Eugenia Titanti, el juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo que declaró la responsabilidad penal de Araceli López, Brisa Milagros Pailos, Ainara Morena Pailos y Yamila Montes Caram.

Un negocio de 112 millones de pesos y turnos rotativos

La investigación judicial determinó que, entre octubre y diciembre de 2025, las acusadas montaron un «búnker» en una vivienda de la calle Bernardo Houssay. El lugar funcionaba con una organización casi empresarial: contaban con medidas de seguridad, turnos rotativos para el expendio y el uso de billeteras virtuales para el cobro.

La organización era liderada por Araceli López Michel, quien se encargaba de la provisión de la sustancia y la recaudación. El análisis financiero fue clave para dimensionar el negocio: durante 2025, la principal imputada recibió transferencias por más de $112 millones. Además, se acreditaron fehacientemente al menos 129 maniobras de venta bajo la modalidad de «pasamanos».

Penas de prisión y multas millonarias

El acuerdo alcanzado establece sanciones económicas ejemplares que, en conjunto, alcanzan los $24.000.000.

Araceli López fue condenada a 6 años de prisión efectiva (con modalidad domiciliaria por tener una hija menor de 5 años) y una multa de $12.000.000. Fue declarada reincidente.

Por su parte, Brisa Milagros Pailos deberá pagar $4.800.000 y cumplirá 3 años de prisión condicional. Se le sumó el cargo de tenencia ilegal de arma de guerra, por lo que quedó inhabilitada para portar armas.

En tanto que Ainara Pailos y Yamila Montes Caram recibieron una pena de 3 años de prisión condicional y multas individuales de $3.600.000.

Allanamiento y secuestro de valores

Durante los operativos realizados en la vivienda, las fuerzas de seguridad secuestraron una importante suma de dinero en efectivo: $4.230.900 y 3.500 dólares. También se incautó cocaína ya fraccionada para la venta, balanzas de precisión y teléfonos celulares que fueron peritados para desarticular la red.

Clausura del inmueble y restitución al Estado

El punto de venta se encontraba clausurado desde la formulación de cargos. Sin embargo, en la audiencia de hoy se resolvió prorrogar la clausura por seis meses adicionales. El objetivo de esta medida es gestionar la restitución definitiva del inmueble al Estado nacional, titular original del terreno donde se asentaba el búnker.

El caso fue calificado como comercio de estupefacientes doblemente agravado, debido a la intervención organizada de tres o más personas y a la cercanía inmediata con espacios deportivos públicos, un factor que la ley castiga con especial dureza para proteger a los jóvenes que asisten a dichas instalaciones.