Día del Trabajador en Neuquén: cómo será el funcionamiento de los colectivos, recolección de residuos y más el 1 de mayo

Habrá modificaciones en los colectivos de Neuquén. (Matías Subat)

Con motivo del feriado del 1 de Mayo, Día del Trabajador, habrá modificaciones en los servicios de Neuquén en el fin de semana largo.

Desde el Municipio de Neuquén detallaron cómo funcionarán los colectivos, la recolección de residuos, estacionamiento medido, entre otros.

Uno a uno así funcionarán los servicios en Neuquén el feriado del 1 de mayo

Atención al público: las oficinas permanecerán cerradas este viernes.

Recolección de residuos: no habrá servicio.

Transporte público de pasajeros: con frecuencia de feriado/domingo.

Estacionamiento medido: el Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM) no funcionará.

Centros de transferencia: estarán cerrados el viernes. El sábado y el domingo abrirán en su horario habitual, de 9 a 20.

Cementerios municipales: abrirán de 9 a 19.

Línea 147: no brindará atención el viernes. Ante emergencias, se podrá contactar a la Línea 103 de Protección Civil durante las 24 horas.

Área de Turismo, las oficinas y las actividades guiadas permanecerán cerradas el viernes.

