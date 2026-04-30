Día del Trabajador en Neuquén: cómo será el funcionamiento de los colectivos, recolección de residuos y más el 1 de mayo
Desde la Municipalidad de Neuquén difundieron el cornograma de servicios con motivo del feriado y el fin de semana largo.
Con motivo del feriado del 1 de Mayo, Día del Trabajador, habrá modificaciones en los servicios de Neuquén en el fin de semana largo.
Desde el Municipio de Neuquén detallaron cómo funcionarán los colectivos, la recolección de residuos, estacionamiento medido, entre otros.
Uno a uno así funcionarán los servicios en Neuquén el feriado del 1 de mayo
- Atención al público: las oficinas permanecerán cerradas este viernes.
- Recolección de residuos: no habrá servicio.
- Transporte público de pasajeros: con frecuencia de feriado/domingo.
- Estacionamiento medido: el Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM) no funcionará.
- Centros de transferencia: estarán cerrados el viernes. El sábado y el domingo abrirán en su horario habitual, de 9 a 20.
- Cementerios municipales: abrirán de 9 a 19.
- Línea 147: no brindará atención el viernes. Ante emergencias, se podrá contactar a la Línea 103 de Protección Civil durante las 24 horas.
- Área de Turismo, las oficinas y las actividades guiadas permanecerán cerradas el viernes.
- Durante el fin de semana funcionarán con normalidad: las oficinas del centro y de la ETON estarán abiertas de 8 a 20, mientras que las ubicadas en el puente y en la zona del río atenderán de 8 a 19.
Por otro lado, la subsecretaría de Mujeres mantendrá guardias para consultas en situaciones de riesgo por violencia de género, en el horario de 10 a 13. El sábado, los teléfonos disponibles serán: área legal 299 5940203 y área psicosocial 299 5940216. El domingo, el número del área legal será 299 5121506 y el del área psicosocial 299 5940254.
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