Registro Civil Móvil en Neuquén: dónde podes renovar tu DNI y pasaporte en mayo 2026

El Registro Civil Móvil se vuelve a activar en Neuquén y el Gobierno provincial lanzó el cronograma actualizado para la primera quincena de mayo.

El recorrido comprende diversas localidades de la provincia con el fin de acercar servicios esenciales a la comunidad.

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El organismo, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Diversidad, iniciará su recorrido el próximo lunes 4 de mayo.

Está previsto que se acerque al paraje Lonco Luán, Paso Pino Hachado, El Huecú, Caviahue, San Patricio del Chañar, Neuquén capital y Rincón de los Sauces.

Según el cronograma:

El 4 de mayo el Registro Civil Móvil arribará al paraje Lonco Luán, donde atenderá consultas y trámites de la comunidad mapuche Catalán.

arribará al paraje Lonco Luán, donde atenderá consultas y trámites de la comunidad mapuche Catalán. El martes 5 se ubicará en el paso fronterizo Pino Hachado , sobre la ruta provincial 23

, sobre la ruta provincial 23 El miércoles 6 brindará atención en El Huecú , en la oficina seccional N°1600, ubicada en Belgrano.

, en la oficina seccional N°1600, ubicada en Belgrano. El jueves 7 y viernes 8 en Caviahue, en la Oficina Seccional N°2702, ubicada sobre calle 8 de Abril.

en la Oficina Seccional N°2702, ubicada sobre calle 8 de Abril. El lunes 11, el dispositivo se trasladará al barrio 12 de Octubre de San Patricio del Chañar: funcionará en el salón Nueva Esperanza, en la intersección de Lago Ramos Mejía y Cerro Wayle.

funcionará en el salón Nueva Esperanza, en la intersección de Lago Ramos Mejía y Cerro Wayle. El martes 12 estará en la ciudad de Neuquén, en el barrio Cuenca XVI, en la esquina de Leónidas Lamborghini y Juan Filloy.

en el barrio Cuenca XVI, en la esquina de Leónidas Lamborghini y Juan Filloy. El recorrido de la primera quincena termina en Rincón de los Sauces: desde el miércoles 13 al viernes 15 atenderá en la sede municipal que se ubica en Chos Malal 1277.

Para todos los puntos, la atención será de 9 a 14, por orden de llegada y con un cupo máximo de 50 trámites diarios para DNI, pasaportes y cambios de domicilio.