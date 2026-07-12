Sigamos el camino de Messi

Dr. Hector Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

ZAPALA

Durante la homilía, el arzobispo Jorge García Cuerva pidió prestar atención a quienes atraviesan situaciones difíciles y mencionó a «los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados y las personas con discapacidad”. «Hoy queremos hacer presentes en este Tedeum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras o diagnósticos, sino sus nombres», expresó.

García Cuerva también sostuvo que «entre todos construimos la Patria» y llamó a realizar «un gran examen de conciencia colectivo». «No miremos al costado buscando culpables eternos. Preguntémonos todos los argentinos: ¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?», planteó.

Sobre el cierre de su mensaje, el arzobispo apeló al valor de la escucha y convocó a «construir puentes donde algunos quieren levantar muros». «Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes», afirmó.

Para finalizar, García Cuerva utilizó una referencia al fútbol y a la Selección argentina como símbolo de unidad. «Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo, y valoramos que el trabajo sea en equipo», expresó.

Luego pidió «seguir con la camiseta puesta» y citó un mensaje publicado por Lionel Messi: «Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos… lo logramos».