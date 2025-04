Sin perspectiva de género

Macarena Rojas

DNI 28.577.473

CIPOLLETTI

No puedo quedarme callada y ser parte de un sistema dónde todavía reina el machismo y la descalificación a la mujer por el solo hecho de ser mujer.

El día 03/04/2025, me tocó ser testigo en una mediación por alimentos, donde la abogada, mujer y defensora del progenitor, se dedicó a hacerme preguntas mal intencionadas, machistas y violentas, como por ejemplo “si la señora x había realizado viajes al exterior” y otras preguntas similares.

Donde además la jueza, mujer también, aceptaba ese estilo de preguntas, quedando la obligación parental del progenitor y el derecho de los hijos a recibirla, en otro plano, que no se visibilizó.

Me preocupa, me angustia y creo que es algo cotidiano este estilo de situaciones.

Por mi parte me sentí acosada por las preguntas de la dra., que nada tenían que ver, con poder llegar a una conciliación para el bienestar de los menores.