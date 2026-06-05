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El precio del gas en garrafa

Carta de Lector

Por Carta de lector

Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Hasta que se fue Cristina -que no es santa de mi devoción- aquí en esta villa portuaria pagábamos 16 pesos por cada garrafa de gas de YPF y podíamos comprar cuantas necesitáramos. Ahora aquí en el puerto la pagamos -el que puede- 33 mil pesos, una sola.

Ahora con Vaca Muerta suponíamos que tendríamos el gas a un precio razonable. El gobernador tiene copados los celulares y se promociona con las 0bras en Río Negro, pero nos vende el gas más caro de América Latina.

Hemos tenido cinco delegados municipales puestos a dedo y varios comerciantes gozan muertos de risa de dos garrafones, cocina y calefactor, todo gratis.
Al menos podríamos parecernos a Venezuela, que tiene los hidrocarburos más baratos de Latinoamérica para su pueblo, digo.


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Juan Carlos Malgesini
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