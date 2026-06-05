Murió el Indio Solari: la despedida en redes de conocidos y fanáticos de la leyenda del rock argentino

La muerte del artista generó revuelo en las redes, con mensajes de despedida de fanáticos y cercanos al músico

Murió el Indio Solari. Fue una de las voces más influyentes del rock nacional y construyó una carrera que marcó a varias generaciones, tanto al frente de Los Redondos como en su etapa solista.

El músico falleció este viernes 5 de junio a los 77 años en la localidad bonaerense de Parque Leloir. La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y musical argentino.

Músicos, amigos, asociaciones, políticos, clubes de fútbol y miles de fanáticos expresaron sus condolencias y despedidas a una de las máximas leyendas del rock nacional.

De acuerdo con el parte policial, personal de la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en el domicilio del artista para constatar el fallecimiento.

En 2016, justo antes de arrancar un show en Tandil, sorprendió a todos al sincerarse sobre su estado de salud. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el párkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”.

Tras las primeras averiguaciones, los investigadores señalaron que «nada indica o señala» que la muerte se haya producido por causas distintas a las vinculadas con su estado de salud.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida y homenaje a uno de los mayores artistas del Rock del país. Miles de fanáticos y cercanos al músico acompañaron el dolor por la muerte y destacaron su figura por ser un emblema música por sus letras enigmáticas y cargadas de crítica social

El mensaje oficial de Los fundamentalistas y la familia del músico

El mensaje oficial de la familia y allegados al Indio se publicó bajo el perfil oficial del cantante. Mediante una carta de despedida y de agradecimientos a los fanáticos, el círculo cercano expresó su dolor por el fallecimiento de la figura emblemática del rock.

«No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes» mencionó parte del comunicado.

La familia agradeció los mensajes de cariño, informó que despedirán a su ser querido en intimidad y que próximamente informarán sobre la despedida pública para los fanáticos.

El mensaje fue acompañado por una foto del artista en su entrevista con Mario Pergolini, sosteniendo un vaso de whisky y dejando una bella imagen del recuerdo en vida del artista.

El mensaje de Skay Beilinson en redes

Una de las despedidas que mayor conmoción generó fue el de Eduardo Federico Beilinson, mejor conocido como «Skay Beilinson«, miembro fundador y compañero clave en los mejores años de éxitos en «Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota».

Mediante sus redes oficiales, compartió una emblemática imagen junto al Indio con el mensaje «Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigom hasta siempre.

«Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre, hoy es un día muy triste. PR»

El artista suspendió su concierto en Rosario programada para el sábado 6 de junio.

El icónico artista plástico, diseñador gráfico y docente argentino Ricardo Cohen «Rocambole» acompañó el dolor en su perfil oficial de Instagram.

El autor del diseño visual e identidad de imagen de Los Redonditos de Ricota realizó las tapas de todos sus discos, afiches y escenografías, convirtiéndose en el alma estética de la banda

Al oficializarse la noticia, Ricardo compartió un breve y sincero mensaje por la muerte del Indio.

El editor y dibujante Ricardo Siri, reconocido bajo el alias «Liniers» compartió su dolor por el fallecimiento del artista.

Gracias. 🙏🏻 #AdiosIndio pic.twitter.com/NeUfY7k9IU

— Liniers (@porliniers) June 5, 2026

El anuncio oficial en los medios de comunicación

Durante el trascurso de la mañana, la noticia transcurrió en distintos medios donde la reacción de los comunicadores acompañó a los fanáticos del artista.

El reconocido periodista y fanático del músico, Mario Pergolini, estaba al aire con su programa «No preguntes por Rusia» cuando se enteró de lo sucedido. La conmoción del presentador opacó el momento e interrumpió su charla con Gonzalo Bonadeo para despedir al músico,

"Mario Pergolini"



Porque la reacción del conductor al enterarse de la muerte del Indio Solari.pic.twitter.com/5A6lBZPOyR https://t.co/kaKQqhlsLk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 5, 2026

Figuras políticas compartieron su mensaje de despedida

A los pocos minutos de la noticia, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, compartió una imagen con un breve mensaje de despedida al artista: «Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados».

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, publicó una serie de imágenes del pasado del artista junto a un mensaje de reconocimiento por la figura del rock nacional.

«Se va un artista irrepetible, pero queda un legado inmenso que forma parte de la memoria colectiva de la Argentina» fue parte del comunicado del gobernador en sus redes oficiales.

La representante del Partido de los Trabajadores Socialistas, Myriam Teresa Bregman, también compartió su mensaje en redes citando una frase icónica del músico

Es sólo un rocanrol del país… nada menos. Tristeza. — Myriam Bregman (@myriambregman) June 5, 2026

El deporte se despide del Indio Solari

El mundo del deporte no estuvo ajeno en los años de recorrido del artista. El indio se declaró hincha de Boca y fanático de Juan Román Riquelme. Sus éxitos como «La Bestia Pop», «Ji Ji Ji» , «Etiqueta negra» o «Esa estrella era mi lujo» fueron parte de hinchadas al sonar en los estadios o usar frases adaptadas para cada club.

El fútbol fue el deporte donde mayor legado presentó la imagen del artista, lo cual generó en la despedida de futbolistas, clubes y recuerdos de su legado musical.

Atletico Tucuman al ritmo de JIJIJI – Indio Solari.



Increíble como se canto casi todo el segundo tiempo este tema ante gremio por los 4tos de final de @Libertadores. Una locura realmente, que solo los que estuvieron podrán contarla.



¡LA INIMITABLE BANDA DE LA ARGENTINA🇦🇷🎺🎶! pic.twitter.com/ESNAyKAkct — Encuestas Decanas (@EncuestasDknas) September 20, 2018

En este día…Y cada día 💜



Por siempre Indio ✊️ pic.twitter.com/aYGef10dKw — Sacachispas (@SacachispasOK) June 5, 2026