Revelan cómo fueron las últimas horas del Indio Solari antes de su muerte

La muerte de Carlos «Indio» Solari a los 77 años conmocionó este viernes al mundo de la música argentina. Mientras continúan los homenajes y las muestras de afecto de miles de seguidores, comenzaron a conocerse detalles sobre cómo fueron las últimas horas de vida del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según informó PrimiciasYa, el músico murió durante la madrugada en su casa de Parque Leloir, donde se encontraba acompañado por sus seres queridos.

Qué hizo el Indio Solari antes de descompensarse

De acuerdo con lo relatado por el periodista Rodrigo Alegre en TN, Solari compartió una cena con familiares y allegados durante la noche y luego decidió ingresar a la pileta de su vivienda.

«Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y, cuando salió, se descompensó y murió«, señaló el periodista al aire al reconstruir los últimos momentos del artista.

La información generó un fuerte impacto entre sus seguidores, que desde las primeras horas de la mañana comenzaron a acercarse hasta las inmediaciones de la vivienda para despedir a uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional.

La intervención de la Justicia

Tras conocerse el fallecimiento, intervino la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó, que llevó adelante las actuaciones de rigor previstas para este tipo de casos ocurridos en domicilios particulares.

Además, personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la determinación formal de las circunstancias de la muerte.

Según las primeras informaciones que trascendieron durante la jornada, no se habrían detectado indicios de otras causas más allá de las complicaciones derivadas del Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que el propio Solari había hecho pública en 2016 y con la que convivía desde hacía años.

Un adiós que conmueve al rock argentino

La noticia de la muerte del Indio Solari provocó una inmediata repercusión en el ambiente artístico y entre miles de fanáticos que lo convirtieron en un símbolo de la cultura popular argentina.

Dueño de una obra que marcó a varias generaciones, el músico dejó una huella imborrable tanto con Los Redondos como en su posterior carrera solista, consolidándose como una de las figuras más importantes de la historia del rock nacional.