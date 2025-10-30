Situación mundial ante la guerra

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

SAN ANTONIO OESTE

En mis 90 años de vida de trabajo y responsabilidades he llegado a formarme una opinión en cuanto a la situación geopolítica.

EE. UU., apremiado por la guerra que impulsa en Ucrania y la ayuda que ha comprometido con Israel más la pretendida invasión a Venezuela por el petróleo (no por la droga) amén de un sinfín de otros compromisos en Oriente Medio, está al borde de sufrir una revolución en su propio país.

Su pueblo que le dice al embravecido presidente Trump “no a la guerra” definitivamente, culpándolo junto a sus cachorros garroneros de ser ambos los que quieren la guerra total para evitar el derrumbe imperial en todos sus frentes.

Su gente, América Latina, Rusia, China y otros países se le cruzan en el camino con armas nucleares en mano, lo que significaría la guerra atómica mundial sin duda alguna.

Francia y Alemania están quebrados industrial y económicamente y se hacen la ilusión de quedarse con las tierras y riquezas de Rusia para seguir viviendo.

Si no frenan el tren seguramente descarrilarán aparatosamente.

