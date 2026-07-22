Solo gracias

Escribo estas palabras con dolor. Dolor porque fue tu último partido en un Mundial. Porque la competición organizada por FIFA cada cuatro años ya no va a ser lo mismo sin vos.

Alguno que otro dirá que quedan Mbappé y Lamine Yamal, pero a pesar de que son grandes futbolistas, no te llegan ni a los talones.

El día que cuelgues los botines, que te retires… ¿Qué pasará con la 10 en la selección? ¿Quién te podrá reemplazar en nuestro combinado nacional? ¿Qué futbolista nos motivará para ver a la “Scaloneta” de ahora en más? Realmente me genera mucha preocupación no poder encontrar respuestas a esos interrogantes. Y quizás lo más sensato sea retirar el dorsal, a modo de homenaje.

Para colmo, hay quienes a lo largo de tu carrera -con todos los récords que rompiste- tuvieron la osadía de criticarte ferozmente. “En Argentina no juega como en el Barcelona”; pero omitían que con el conjunto blaugrana estabas mejor rodeado que en la albiceleste. “Este pibe ni canta el himno”; ¿acaso eso es parámetro del rendimiento futbolístico?. Y ahora se suma el cuestionamiento de “Caminó la cancha durante la final”; cuando cada vez que tenías la pelota en tus pies nos ilusionabamos a pesar del resultado adverso.

Por eso, solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos. Por las alegrías que nos dabas dentro de la cancha. Por jugar cada partido como un hincha más. Y por el tan ansiado título obtenido en Qatar, que nos devolvió a lo más alto tras 36 años de espera. Gracias, Lío, ¡te vamos a extrañar!

Martín Ricci

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