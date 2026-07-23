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Yo Como

Paso a paso para hacer aros de cebolla livianos y bien aireados

Una receta facilísima, ideal para principiantes de los aperitivos. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Paso a paso para hacer aros de cebolla livianos y bien aireados

Una receta facilísima, ideal para principiantes de los aperitivos. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

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Lista de Ingredientes

cebollas: 2

huevos: 2

harina 0000: 350 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

leche: 50 cc

cerveza: 100 cc

tomillo y perejil fresco deshojado: 1 puñado

sal fina: a gusto

aceite para freír: c/n

PARA LA LACTONESA: --

aceite: 250 cc

leche (a temperatura ambiente): 125 cc

vinagre o jugo de limón: 1 cda.

sal: a gusto

Preparación

Primero hay que cortar la cebolla en aros gruesos. Luego hacer una pasta con los huevos, la leche, la harina, la cerveza y el polvo de hornear (debe ser una pasta de consistencia medianamente espesa).

Pasar los aros por la pasta, escurrir bien y freír en abundante aceite caliente.

Para la lactonesa: poner la leche en un vaso alto o jarra de mixer y añadir una pizca de sal. Mixear e ir incorporando el aceite de a poco, sin mover, hasta obtener la salsa.


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