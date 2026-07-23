Paso a paso para hacer aros de cebolla livianos y bien aireados

Lista de Ingredientes cebollas: 2 huevos: 2 harina 0000: 350 gr polvo de hornear: 1 cdita. leche: 50 cc cerveza: 100 cc tomillo y perejil fresco deshojado: 1 puñado sal fina: a gusto aceite para freír: c/n PARA LA LACTONESA: -- aceite: 250 cc leche (a temperatura ambiente): 125 cc vinagre o jugo de limón: 1 cda. sal: a gusto

Preparación

Primero hay que cortar la cebolla en aros gruesos. Luego hacer una pasta con los huevos, la leche, la harina, la cerveza y el polvo de hornear (debe ser una pasta de consistencia medianamente espesa).

Pasar los aros por la pasta, escurrir bien y freír en abundante aceite caliente.

Para la lactonesa: poner la leche en un vaso alto o jarra de mixer y añadir una pizca de sal. Mixear e ir incorporando el aceite de a poco, sin mover, hasta obtener la salsa.