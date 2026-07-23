Paso a paso para hacer aros de cebolla livianos y bien aireados
Una receta facilísima, ideal para principiantes de los aperitivos. La sugerencia es de @chantalabad.
Paso a paso para hacer aros de cebolla livianos y bien aireados
Una receta facilísima, ideal para principiantes de los aperitivos. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
cebollas: 2
huevos: 2
harina 0000: 350 gr
polvo de hornear: 1 cdita.
leche: 50 cc
cerveza: 100 cc
tomillo y perejil fresco deshojado: 1 puñado
sal fina: a gusto
aceite para freír: c/n
PARA LA LACTONESA: --
aceite: 250 cc
leche (a temperatura ambiente): 125 cc
vinagre o jugo de limón: 1 cda.
sal: a gusto
Preparación
Primero hay que cortar la cebolla en aros gruesos. Luego hacer una pasta con los huevos, la leche, la harina, la cerveza y el polvo de hornear (debe ser una pasta de consistencia medianamente espesa).
Pasar los aros por la pasta, escurrir bien y freír en abundante aceite caliente.
Para la lactonesa: poner la leche en un vaso alto o jarra de mixer y añadir una pizca de sal. Mixear e ir incorporando el aceite de a poco, sin mover, hasta obtener la salsa.
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