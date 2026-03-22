Soltando
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
Decidí soltar lo que me quedaba, ya no queda nada
solo libertad.
Moriré muy solo, como vine al mundo
Ni bueno, ni malo, solo un ser humano
buscando su rumbo.
Intenté ser fiel a lo que sentía
pero este mundo absurdo castiga a los “locos” que no tienen cura.
Se murió el deseo en un viejo pozo
perdido hace tiempo.
¿Si fui algún modelo?, no creo, no creo.
Rodando en la vida desde que era un niño
Golpeando en las rocas de un mundo muy viejo, recibí mil golpes, nunca los veía.
Oh luz de mi vida!, dónde queda el norte?
Decidí soltar lo que me quedaba, ya no queda nada, solo libertad y seguir buscando
¿Dónde está mi norte?
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