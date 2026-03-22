Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Decidí soltar lo que me quedaba, ya no queda nada

solo libertad.

Moriré muy solo, como vine al mundo

Ni bueno, ni malo, solo un ser humano

buscando su rumbo.

Intenté ser fiel a lo que sentía

pero este mundo absurdo castiga a los “locos” que no tienen cura.

Se murió el deseo en un viejo pozo

perdido hace tiempo.

¿Si fui algún modelo?, no creo, no creo.

Rodando en la vida desde que era un niño

Golpeando en las rocas de un mundo muy viejo, recibí mil golpes, nunca los veía.

Oh luz de mi vida!, dónde queda el norte?

Decidí soltar lo que me quedaba, ya no queda nada, solo libertad y seguir buscando

¿Dónde está mi norte?