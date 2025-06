Soria y la emergencia vial: Cuando el oportunismo reemplaza a la memoria

La reciente presentación del diputado Martín Soria para declarar la “emergencia vial” en las rutas nacionales que atraviesan Río Negro merece, al menos, una reflexión crítica. No por la importancia del tema (el estado de nuestras rutas es realmente grave), sino por quién lo plantea y desde qué lugar. Martín Soria fue ministro del gobierno nacional que dejó paralizada la obra pública en buena parte del país, incluyendo Río Negro. Durante su paso por la gestión, y siendo parte de un gobierno con mayoría legislativa y recursos, no impulsó ni promovió avances concretos en la Ruta 22 ni en ninguna de las tramas viales que hoy denuncia como abandonadas.

Entonces, ¿por qué recién ahora propone declarar una emergencia? ¿Por qué cuando tuvo el poder de actuar no lo hizo? Resulta llamativo que quien ocupó un rol clave en la administración nacional intente ahora posicionarse como denunciante externo, desligado de responsabilidades. El deterioro de rutas como la 22, la 3 o la 40 no es nuevo. No apareció con la actual gestión. Es el resultado de años de desinversión, desidia y falta de planificación, muchas veces bajo gobiernos que Soria integró y defendió.

El reclamo por obras inconclusas y el estado lamentable de los caminos es legítimo. Lo que resulta inaceptable es la hipocresía política: convertir el abandono que se contribuyó a generar en una plataforma discursiva, mientras se omite cualquier autocrítica. Declarar una emergencia tres años después de haber sido parte del problema no es una solución, es una puesta en escena.

Río Negro necesita rutas seguras, inversión sostenida y decisiones serias, no parches legislativos ni gestos oportunistas. Si de verdad se quiere cambiar la realidad vial de la provincia, el primer paso es reconocer responsabilidades. Y, hasta ahora, Soria no ha dado ninguna señal en ese sentido. Martín Soria, empezó su militancia política en el año 1994 como miembro de la juventud universitaria argentina, integró el juzgado federal de Comodoro Py (dr. Juan José Galeano) y la vocalía de la Cámara Federal en General Roca (dr. Arturo Pérez Petit).

En el año 2007 fué elegido legislador provincial por General Roca y reelegido por otro período. Intendente de General Roca, entre 2011 y 2019, sucediendo a su padre Carlos Soria y antecediendo a su hermana María Emilia Soria. Diputado nacional por Río Negro desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina desde Marzo de 2021 a Diciembre 2023 y desde diciembre de 2023, nuevamente como diputado nacional por la coalición Unión por la Patria, tras dejar el Ministerio.

31 años viviendo del estado.

¿Qué carajo hiciste por este tema durante tantos años Martín?

Javier Alberto Genoud