Tu deuda, la pagás con la mía

Héctor Roncallo, DNI 8280317-

GENERAL ROCA

El día 30 de septiembre tuve que realizar una radiografía de urgencia de tórax. Por el horario ya las oficinas de IPROSS estaban cerradas para hacer el trámite de reconocimiento de la orden médica para tal fin. Aboné el total del costo para poder realizar la orden médica y luego consultarlo para seguir controlando mi estado de salud.

La empleada de la clínica me pone en el recibo de pago que cuando me reintegren, previa entrega de la orden, se me descontarán 7000 pesos por COSEGURO. En ese momento no tuve reacción para pregunta, por el estado febril alto que tenía. En el día de la fecha hago el trámite de la orden en la oficina de IPROSS, al ver el escrito en mi recibo de $33.000 que el reintegro sufrirá un descuento de $7000.- de COSEGURO, me dice (el empleado) que eso no es porque será un plus que cobra la clínica.

En el IPROSS al extenderme la orden para la clínica me cobran $580.- de COSEGURO. Cuando llevo la orden a la clínica y al preguntar porque semejante retención, si además termino de abonar EL COSEGURO, me cobran otro nuevo COSEGURO. La respuesta ordenada es porque el IPROSS tiene una deuda de MÁS DE UN AÑO.

Conclusión: la provincia le debe a la clínica, los AFILIADOS le pagamos la deuda de a poco en circunstancias como estas. Sr. GOBERNADOR, no le da un poco de vergüenza?, aplicar el mismo modelo del impresentable de MILEI, permitir estos mecanismos es no importarle nada el bolsillo de los ciudadanos y más de jubilados que aportamos el doble de los activos.

Es así de concreto, silencio, conocimiento del tema y dejar pasar.