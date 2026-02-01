Tuve… y tengo un hermoso sueño

Víctor Hugo Reynoso

Neuquén



Casi 11 de la noche. Al fin del día, cansado, me voy a dormir. Sin más, me sumerjo en profundo sueño. En ese estado, mis ojos encuentran una apertura, un hermoso horizonte, límpido, sereno



La luminosidad es total, baja de un cielo limpio, a pleno sol, sin viento. Parados en el acceso a la Torre del Periodista, el sueño me convoca a otro de mis diálogos con el amigo y colega Dante Morosani.

En tanto me cuesta creer lo sublime del marco, nos vemos sorprendidos por oleadas rumorosas que parecen provenir de las esquinas que a la altura del 800, enlazan con la Avenida Argentina y la calle Yrigoyen.

Se aprecia mucha gente. Son hombres, mujeres y niños, encabezados por una pocas madres y abuelas que peinan plateadas canas y se integran a cantos y pases de baile, hasta arriesgando saltos y expresando una emoción desbordante.

Ahora “despertamos” a una realidad conmovedora. El grupo exultante, está integrado por los que vienen a conocer y ocupar la vivienda que los genocidas les robaron el 24 de marzo de 1976.

Los niños portan pancartas con el número de los pisos de la Torre, y la letra que identifica a cada uno de los 23 departamentos a recuperar, desde la planta baja al 14. Desbordados, abrimos las puertas, la principal y la lateral de la Torre, y un grupo de los manifestantes ocupa la planta baja y sucesivamente sus viviendas hasta el piso 14.

El ingreso masivo por las escaleras y los 3 ascensores, hizo vibrar el edificio, hasta que llegó la calma. Se hizo justicia, luego de 50 años de lucha.

Seguidamente, caminamos hacia el lado este de la Torre, Avda. Argentina 820. Se manifestaban allí los referentes culturales de la Ciudad. Los encabezaba una murga con sonora banda musical: ritmo y cánticos a toda voz.

Recibidos en el acceso por el emblemático mural “Neuquén, capital de los derechos humanos”, ingresan al Centro Cultural y toman posesión de “su propiedad”, estallando la alegría.

Cuando desperté, me sentí feliz, y lo sigo estando… ¡al recordarlo!