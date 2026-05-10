Conmoción en Santa Cruz: encontraron un cuerpo en un predio decomisado por corrupción

A 20 días de la misteriosa desaparición de Aníbal Cepeda, un jubilado de 72 años que era intensamente buscado desde el pasado 20 de abril, la investigación policial en Río Gallegos dio un giro dramático durante la jornada de este domingo. Efectivos de seguridad encontraron un cuerpo sin vida en el interior de un complejo de departamentos abandonados y todas las sospechas apuntan a que podría tratarse del hombre desaparecido.

El hallazgo se produjo en un predio ubicado en la intersección de las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera de la capital de Santa Cruz. En el lugar se desplegó un fuerte operativo que incluyó el trabajo coordinado de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), Criminalística, Gendarmería Nacional y peritos judiciales.

Según la información reportada por La Opinión Austral, las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias forenses de rigor para poder determinar las circunstancias exactas del deceso y confirmar de manera oficial la identidad de la víctima.

Aníbal Cepeda desapareció hace 20 días en Río Gallegos, Santa Cruz.

La detención de un sospechoso a través de sus movimientos bancarios

La novedad del hallazgo del cuerpo no fue un hecho aislado. Se dio a conocer el mismo día en que la Policía de Santa Cruz logró concretar la captura de Marcelo Félix Curtti, un hombre sobre el cual pesaba un pedido de localización emitido por el Ministerio de Seguridad provincial por ser considerado una persona de interés en la causa.

De acuerdo a la información que trascendió en los medios locales, los investigadores lograron llegar hasta los departamentos abandonados de la Costanera a partir de datos concretos que surgieron tras la detención de Curtti. Si bien las autoridades mantienen un estricto hermetismo sobre el vínculo entre ambos, la causa (que tramita en el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos) mantenía abiertas varias líneas de investigación.

En los últimos días, uno de los focos principales de los pesquisas estuvo puesto en los movimientos financieros realizados con la tarjeta de débito del jubilado Cepeda en fechas posteriores a su desaparición, hecho que había sido denunciado originalmente por su esposa.

El cuerpo fue hallado en un complejo del ex secreatario de Kirchner

El caso, que ya había generado una fuerte conmoción en Santa Cruz motivando amplios rastrillajes con drones, caballos y gomones semirrígidos, sumó un condimento extra por el lugar donde fue encontrado el cadáver.

Los departamentos donde trabajaron los peritos forman parte del listado de bienes decomisados en causas federales vinculadas a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner que fue investigado por lavado de dinero.

Según informó Infobae, tras los embargos, el predio había quedado bajo la custodia formal de la Gendarmería Nacional debido a los reiterados hechos de vandalismo y ocupaciones ilegales que sufría la estructura abandonada.

Para brindar mayores precisiones sobre el operativo y el avance de la investigación, el comisario general Daniel Carrillo confirmó al diario santacruceño La Opinión Austral que la Jefatura de Policía brindará una conferencia de prensa en las próximas horas para esclarecer los detalles de este dramático giro en la causa.