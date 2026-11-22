El senador nacional Enzo Fullone (La Libertad Avanza) afirmó que Río Negro atraviesa una etapa de crecimiento impulsada por la inversión privada en energía, minería, turismo y producción, y que la provincia está entre los principales destinos de inversión del país. Lo atribuyó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que impulsó el Gobierno nacional para atraer capitales.

Entre los proyectos, Fullone mencionó el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Argentina LNG y el proyecto de Southern Energy (SESA), que en conjunto suman inversiones por miles de millones de dólares. También señaló que el propio gobierno provincial reconoce el lugar de Río Negro entre los principales receptores del RIGI.

Las declaraciones de Fullone fueron una respuesta al gobernador Alberto Weretilneck, que volvió a cuestionar el rol del Gobierno nacional en las provincias. «Los grandes proyectos que hoy están transformando la matriz productiva rionegrina no son consecuencia de un Estado nacional que desapareció, sino de reglas claras que permitieron que la inversión vuelva a llegar», afirmó.

Las críticas al gasto público

Fullone sostuvo que ese crecimiento todavía no se nota en la vida cotidiana de los rionegrinos y responsabilizó al gobernador por el aumento del gasto. «El gobernador parece más preocupado por sostener y ampliar las estructuras del Estado que por mejorar los servicios que reciben los vecinos», dijo. Según el senador, «tanto la provincia como el municipio de General Roca destinan alrededor del 70% de sus ingresos a pagar sueldos de empleados públicos, y ese gasto no se refleja en mejores prestaciones de salud, seguridad y educación».

«Desde La Libertad Avanza creemos que el debate no debería ser quién ocupa más espacios del Estado, sino cómo logramos que funcione al servicio de quienes producen y trabajan. Necesitamos menos burocracia, menos impuestos, reglas claras, seguridad jurídica y más libertad para invertir», planteó.

El acercamiento con María Emilia Soria

Fullone también apuntó contra el acercamiento entre Weretilneck y la intendenta de General Roca, María Emilia Soria.

«Durante décadas, el kirchnerismo y Weretilneck han representado una misma lógica de poder: gobiernos que cambian de nombres y de alianzas, pero mantienen una forma de administrar basada en un Estado cada vez más grande», sostuvo.

Y cerró: «Mientras el Gobierno nacional genera las condiciones para que lleguen inversiones históricas, el gobernador parece más preocupado por sus acuerdos políticos que por aprovechar esta oportunidad para transformar la provincia».