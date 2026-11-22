Unos 280 bateristas tocaron en simultáneo este domingo en el Parque Central de Neuquén, en la primera edición local de Baterías a la Plaza. Desde poco después de las 17, interpretaron 15 temas de un repertorio preparado para la ocasión, ante cientos de espectadores.

Participaron bateristas profesionales, estudiantes y aficionados. Además de los músicos de la ciudad, llegaron otros de Buenos Aires, San Juan y Mendoza.

La actividad la organizó la Municipalidad de Neuquén, con la colaboración de ECyDENSE y del gobierno provincial, en el marco del Día Internacional de la Música. Estuvieron presentes Jorge Araujo y Sergio Masciotra, creadores y directores artísticos de la propuesta, que nació en 2021 y ya pasó por distintas ciudades de Argentina y Uruguay.

Habrá una segunda edición en 2027

Antes del cierre, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunció que el encuentro se repetirá en noviembre de 2027. «Es la primera edición, pero ya confirmamos que el año que viene, en noviembre, volvemos a convocar», dijo.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunció que habrá una segunda edición en noviembre de 2027.

La funcionaria señaló que la convocatoria superó las expectativas y que asistieron vecinos de la ciudad y de localidades cercanas. «La cultura es motor de identidad y es movimiento económico«, afirmó.

La subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore, también confirmó que la propuesta volverá el año próximo: «Estamos festejando con casi 300 baterías, con músicos que vinieron de todos lados, a sumarse a esto, que realmente es una fiesta».