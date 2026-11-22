La Fiscalía de Roca y la Policía de Río Negro realizaron allanamientos, rastrillajes y toma de testimonios en Guerrico, en el marco de una investigación por un posible femicidio. Las medidas se dispusieron después del hallazgo del cuerpo de una mujer de 60 años en un canal de riego, durante la mañana de este domingo.

El despliegue se concentró en distintas viviendas vinculadas con la causa y en la zona rural donde fue encontrada la víctima, a la altura de Chacra 80. La Fiscalía busca reconstruir las últimas horas de la mujer y determinar las circunstancias de su muerte.

Como establece la normativa vigente ante toda muerte violenta o dudosa de una mujer, el Ministerio Público Fiscal activó de inmediato la investigación desde la hipótesis del delito más grave para garantizar la preservación de pruebas irreproducibles y evitar el descarte prematuro de criminalidad.

Allanamientos y rastrillajes en la zona rural

Las diligencias judiciales se realizaron bajo la supervisión de las autoridades fiscales. En paralelo, efectivos de la subcomisaría 54°, Bomberos y personal de Defensa Civil participaron de los rastrillajes en inmediaciones del canal.

También se tomaron declaraciones testimoniales para reunir información sobre los movimientos de la víctima antes del hallazgo. Por el momento, no se informaron personas detenidas ni se difundieron detalles sobre los resultados de los procedimientos.

La intervención comenzó durante la mañana, luego de un llamado al 911 Río Negro Emergencias que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua. A partir de esa comunicación se desplegó personal policial en el sector.

La autopsia, una de las medidas centrales

Bomberos realizaron la extracción del cuerpo y luego intervinieron peritos del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen. Tras las primeras diligencias, la Fiscalía dispuso iniciar un legajo por femicidio y ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia.

El estudio forense será clave para establecer las causas y la data de muerte, además de aportar elementos para orientar la investigación. Hasta el momento, la información oficial no precisó cómo se produjo el fallecimiento ni si la mujer presentaba lesiones.