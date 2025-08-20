Un Concejo “delirante”

Hernán Caire

DNI 5.262.288

NEUQUEN

Otra iniciativa en el Concejo neuquino “ delirante” , que proponen fotomultas desde teléfonos particulares si es que el usuario se adhiere y hace el curso instructivo.

Si bien es correcta la iniciativa ya existió en Neuquén anteriormente pero no había que hacer ningún curso y cualquier ciudadano podía enviar fotos indicando calle, horario y patente del vehículo infractor.

Dicho esto para que se den cuenta los concejales que no inventaron nada nuevo (el teléfono mencionado era el 299-4380562).

El tema principal no es crear multas y multas a los automovilistas “solamente”, tendrían que implementar los concejales multas severas a los motociclistas, bicicletas, monopatines y en especial a los ciudadanos que cruzan las calles por cualquier lado con el peligro que ello significa, no solo por la salud del peatón si no también el problema que le acarrea a quien atropelle a ese peatón imprudente, que reitero cruzan constantemente por cualquier lado, incluso gente con chicos efectúan esa imprudencia a cada rato sin importarles el intenso tránsito que hay en la capital neuquina.

Siempre por suerte se ven en las calles a policías caminando para el control de la ciudad, incluso en el microcentro hay constantemente en el boulevard de la Avenida Argentina.

A esos mismos efectivos uniformados habría que autorizarlos a que enseñen a la gente a cruzar las calles por las sendas peatonales como corresponde, cumpliendo una doble función muy necesaria para ordenar la ciudad integralmente: automovilistas, bicicletas, monopatines, motos y principalmente a los peatones imprudentes.

Otra capítulo que tendrían que considerar según mi modesto entender es obligar a motociclistas, bicicletas y monopatines, tener una patente o dominio lo suficientemente grandes como para ser identificados por las cámaras y poder multarlos fuertemente pues constantemente la mayoría no respeta ninguna regla de transito, cruzan semáforos en rojo, andan de contramano, las motos zigzaguean constantemente entre los automovilistas, etc., etc., Esto sería importante que lo traten con urgencia pues se están efectuando obras de asfalto por todos lados en nuestra ciudad que crece día a día y hay que ordenarla como corresponde.

Gracias, un saludo cordial.

