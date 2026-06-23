Valeria Mazza comparte su rutina de 20 minutos para cuidarse: ¡descubrí su secreto!

A través de redes sociales, Valeria Mazza acostumbra a abrir las puertas de su intimidad a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde detalla los pilares fundamentales que componen su rutina actual de salud y estética.

Lejos de las fórmulas inalcanzables o tratamientos de altísimo costo, la empresaria y conductora Valeria Mazza, de 54 años, sorprendió al revelar que la clave de su vigencia se asienta en la constancia de prácticas sumamente sencillas, un entrenamiento físico adaptable a los viajes y una estricta filosofía de autenticidad, que promueve activamente en su entorno familiar.

Protector solar y microentrenamientos: los pilares de Valeria Mazza

El cuidado de la dermis es uno de los tópicos más consultados por sus seguidores, y la top model fue contundente respecto a su estrategia de prevención. Según explicó la propia Valeria Mazza, el pilar indiscutible y su «secreto de belleza mejor guardado» consiste en la aplicación sistemática de protector solar durante todo el año, desmitificando la creencia popular de que su uso debe limitarse exclusivamente a las temporadas de playa o exposición estival intensa.

En lo que respecta a la actividad física, la dinámica diaria de Valeria Mazza prescinde de las exigencias extremas en gimnasios tradicionales. La empresaria detalló que prefiere los deportes recreativos como el tenis, el pádel y el running, pero que su verdadera aliada es la tecnología aplicada al bienestar: utiliza una plataforma digital para realizar rutinas cortas de 20 a 30 minutos basadas en videos instructivos, un formato de microentrenamiento que le permite mantenerse en forma de manera flexible en cualquier parte del mundo.

La mirada de Valeria Mazza sobre la estética, el modelaje ante el espejo y los viajes familiares

A lo largo de su intercambio en las plataformas digitales, que gusta compartir con sus seguidores, la modelo también aportó una mirada reflexiva sobre las presiones de la exposición pública y la subjetividad de los cánones estéticos contemporáneos.

Al ser indagada sobre su estatus como una de las mujeres más bellas del país, Valeria Mazza remarcó la importancia de dotar de contenido y autenticidad cada proyecto profesional, más allá del aspecto físico.

Asimismo, compartió un consejo técnico derivado de sus más de tres décadas en las pasarelas globales: para mejorar la postura y la actitud ante las cámaras, recomendó practicar la expresión corporal directamente frente al espejo, potenciando los rasgos propios y consolidando la seguridad mental, dado que «todo lo que pienses se ve en la foto».

Finalmente, la empresaria proyectó sus planes a largo plazo en paralelo a la independencia de sus cuatro hijos. Tras haber recorrido el planeta por motivos estrictamente laborales, Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier sostienen el firme propósito de planificar travesías con mayor tiempo de permanencia para el esparcimiento.

Entre los destinos pendientes en su agenda de viajes se destacan Australia, Rusia y las Islas Seychelles, sin descuidar el turismo nacional. Con estas definiciones, la conductora ratificó un perfil cercano y transparente, demostrando que el verdadero bienestar actual combina el cuidado orgánico de la salud con una sólida contención afectiva.