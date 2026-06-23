Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, recibió el alta médica y llevó tranquilidad a su familia

La familia Messi recibió una de las noticias más esperadas de las últimas semanas. Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fue dado de alta luego de permanecer internado durante varios días, llevando tranquilidad tanto al entorno íntimo del capitán argentino como a los millones de fanáticos que seguían con preocupación su evolución.

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien aseguró que el padre del astro rosarino ya abandonó el centro de salud donde permanecía bajo observación médica y continúa su recuperación rodeado de sus seres queridos. Según trascendió, incluso ya habría regresado a Rosario, donde seguirá con los cuidados indicados por los especialistas.

Una recuperación que llevó alivio a toda la familia

La evolución favorable de Jorge Messi pone fin a varios días de incertidumbre y preocupación para el círculo más cercano del futbolista. Días atrás, la propia familia había emitido un comunicado para desmentir versiones falsas sobre su estado de salud y aclarar que el empresario y representante evolucionaba de manera positiva.

El cuadro médico había generado una enorme repercusión pública, especialmente después de que comenzaran a circular rumores infundados en redes sociales y algunos espacios mediáticos, situación que obligó al entorno familiar a pedir respeto y prudencia.

Los rumores que obligaron a la familia a salir a hablar

Durante los últimos días, las especulaciones sobre la salud de Jorge Messi se multiplicaron en redes sociales y distintos programas de televisión. Frente a ese escenario, allegados a la familia decidieron aclarar que el padre del capitán argentino se encontraba bajo seguimiento médico, pero con una evolución favorable.

La situación generó una fuerte reacción entre los seguidores de Lionel Messi, quienes siguieron de cerca cada novedad mientras el futbolista disputaba el Mundial 2026 con la Selección argentina.

Lionel Messi, entre la preocupación familiar y el Mundial

La noticia del alta médica llegó además en una fecha muy especial para el capitán argentino, que se prepara para celebrar su cumpleaños número 39 en plena competencia internacional.

Durante las últimas semanas, Lionel había dejado entrever que atravesaba momentos complejos fuera de las canchas. Incluso, algunas imágenes captadas durante los partidos mostraron a un Messi particularmente emocionado, alimentando las especulaciones sobre la delicada situación familiar que atravesaba.

Un alivio en medio de la ilusión mundialista

La recuperación de Jorge Messi representa una de las mejores noticias para el entorno del futbolista en medio de la Copa del Mundo. Mientras su padre continúa recuperándose en Rosario, el capitán albiceleste sigue enfocado en el objetivo deportivo.

De hecho, viene de ser una de las grandes figuras de la Selección argentina tras marcar los dos goles en la victoria por 2 a 0 frente a Austria, resultado que le permitió al equipo avanzar a los 16avos de final y mantener intacta la ilusión de volver a pelear por el título mundial.